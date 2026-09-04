Συνεχίζει το σερί του ο Αλκαράθ

Ο Κάρλος Αλκαράθ έκαμψε την αντίσταση του Γίμπινγκ Γου σε straight sets και πέρασε στη φάση των «16» του US Open για πέμπτη φορά στην καριέρα του.

Σε καλή κατάσταση μετά τον τραυματισμό του ο 23χρονος Ισπανος, επικράτησε του Κινέζου με 6-3, 6-4, 6-2 σε 2 ώρες και 20 λεπτά και έφτασε τις 17 διαδοχικές νίκες σε Grand Slam!

Θα παίξει για 16η φορά σε δεύτερη εβδομάδα major και θα βρει τώρα απέναντί του τον «γηπεδούχο» Τόμι Πολ, που λύγισε με 6-4, 3-6, 6-7(4), 6-1, 6-3 τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

Μια χαρά τα πάει και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, που δεν έχει χάσει ακόμα σετ στη διοργάνωση! Ο νικητή του 2021 έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στον Αρτούρ Ριντερκνές επικρατώντας με 6-4, 6-4, 6-4 και θα παίξει στη φάση των «16» Βαλεντέν Βασερό ή Φράνσις Τιάφοου.