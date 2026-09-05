Φουρνιέ: «Χάσαμε μερικούς παίκτες, πήραμε νέους και έχουμε βαθύ ρόστερ»

Ο Εβάν Φουρνιέ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στην φιλική αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε, μίλησε για τις προσθαφαιρέσεις αλλά και το βάθος του ρόστερ των «ερυθρόλευκων».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το παιχνίδι: «Ξέρεις, αν σκεφτείς ότι κάναμε μία προπόνηση όλοι μαζί, νομίζω ότι πήγε καλά γιατί υπήρχε προσπάθεια. Παίξαμε σκληρά, είναι πάντα καλό να κερδίζεις για να αποκτήσεις καλές συνήθειες. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, άλλο ένα παιχνίδι σε δύο ημέρες, οπότε πρέπει να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε».

Για τον λιγοστό χρόνο προετοιμασίας: «Το ίδιο ισχύει και για όλες τις ομάδες. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν δικαιολογία. Πρόκειται για μία προσαρμογή. Χάσαμε μερικούς παίκτες, έχουμε νέες προσθήκες σημαντικές που πρέπει να ενσωματώσουμε στην ομάδα. Έχουμε και τους παίκτες των εθνικών ομάδων. Όπως είπα, το ίδιο ισχύει για όλες τις ομάδες. Πρέπει να πατήσουμε πόδι, να δουλέψουμε και να είμαστε ενωμένοι».

Για τις ενσωματώσεις: «Έχουμε πολύ καλούς παίκτες. Ο Σάσα δεν έπαιξε, ο Μίλου δεν έπαιξε, ο Γιαν δεν έπαιξε. Διαθέτουμε ένα βαθύ ρόστερ. Θα πρέπει να εκπληρώσουμε τους ρόλους μας και να γίνουμε ξανά ομάδα. Πρέπει να καλλιεργούμε καλές συνήθειες κάθε μέρα και σήμερα κάναμε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Για το τουρνουά: «Είναι καλό, είναι πάντα ωραίο να έρχομαι εδώ. Ο πρώτος μου αγώνας ως παίκτης του Ολυμπιακού ήταν εδώ πριν από δύο χρόνια. Οπότε, είναι πάντα μία καλή ευκαιρία για μένα να διασκεδάσω, να συναντήσω ξανά τους οπαδούς μας και απλά να απολαύσω την ατμόσφαιρα μαζί με τους οπαδούς. Έχουμε καιρό να τους δούμε, οπότε όλα είναι εντάξει».

Για τη νοοτροπία «refuse to lose» ακόμη και στα φιλικά: «Ναι, νομίζω ότι έχουμε παίκτες που παίζουν με πάθος. Έχουμε παίκτες που θέλουν να νικάνε και θέλουν να παλεύουν. Χάσαμε μερικούς βασικούς παίκτες αλλά εξακολουθούμε να έχουμε έναν καλό κορμό παικτών από πέρυσι. Δεν υπάρχει λόγος να μην παλέψουμε».

Για το ότι ήταν αρχηγός: «Ήταν διασκεδαστικό. Δεν θα κρατήσει πολύ, αλλά σήμερα περάσαμε καλά».