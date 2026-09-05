«Ποιο κανάλι πήρε το τουρνουά με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ - Βγαίνει το πρώτο πακέτο εισιτηρίων»

Η Magic Euroleague ανέλυσε την περίπτωση Μπάντιο με advanced stats και έδωσε ειδήσεις για τα φιλικά και τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού.

H νέα σεζόν είναι προ των πυλών, τα φιλικά προετοιμασία των ομάδων κορυφώνονται και η αγαπημένη σας συνήθεια, σας κράτησε για ακόμη ένα βράδυ συντροφιά.

Η Magic Euroleague, για ακόμη μια φορά είχε ειδήσεις για τις φιλικές αναμετρήσεις και το κανάλι που εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης του τουρνουά που θα συμμετάσχουν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ.

Η εκπομπή αναφέρθηκε και στο πρώτο πακέτο εισιτηρίων που θα βγάλει το Τριφύλλι, ενώ φυσικά υπήρξε και ανάλυση με advanced stats για την περίπτωση του Μπράνκου Μπάντιο.

Δείτε παρακάτω ξανά την εκπομπή: