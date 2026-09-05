Ζεφύρι: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση απάτης - Παρίσταναν τους λογιστές και υπάλληλους του ΔΕΔΔΗΕ

Το περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 175.000 ευρώ

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στις απάτες και τις διακεκριμένες κλοπές, με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ ή του λογιστή, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, στο Ζεφύρι Αττικής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα, τα οποία είναι ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας για παρόμοια υπόθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν συγκροτήσει, τουλάχιστον από τις αρχές Αυγούστου, μια οργανωμένη δομή με διακριτούς ρόλους, μεταξύ άλλων «διευθυντικά στελέχη», «τηλεφωνητές» και «εισπράκτορες». Οι «τηλεφωνητές» πραγματοποιούσαν καθημερινά μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών κλήσεων σε πολίτες και, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές, χρησιμοποιούσαν διάφορα προσχήματα προκειμένου να τους πείσουν να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα αφήσουν σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση. Στη συνέχεια, οι «εισπράκτορες» μετέβαιναν στις οικίες και παραλάμβαναν ή αφαιρούσαν τα χρήματα και τα αντικείμενα αξίας.

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε ο χώρος που χρησιμοποιούσε η οργάνωση ως «τηλεφωνικό κέντρο», ενώ από τις έρευνες κατασχέθηκαν εννέα κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, μικρή ποσότητα τιμαλφών και 6.500 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ενός σωλήνα που είχε συνδεθεί απευθείας με την αποχέτευση οικίας, προκειμένου, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., να απορρίπτονται τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης και να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός τους.

Το περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 175.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχει πιστοποιηθεί η κατά περίπτωση εμπλοκή των κατηγορουμένων σε τέσσερις παρόμοιες περιπτώσεις. Σε μία από αυτές, που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2026 σε περιοχή της βορειοανατολικής Αττικής, η λεία ανήλθε περίπου στις 150.000 ευρώ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών και διακεκριμένων κλοπών, με το πρόσχημα υπαλλήλου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ή του λογιστή.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε, μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου 2026, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του Ζεφυρίου Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών των επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε χώρος που χρησιμοποιούνταν ως «τηλεφωνικό κέντρο» της οργάνωσης και συνελήφθησαν -2- μέλη της, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη -2- άτομα, τα οποία είναι ήδη έγκλειστα σε Σωφρονιστικό Κατάστημα της χώρας, καθώς έχουν κατηγορηθεί για παρόμοια υπόθεση.

Όπως προέκυψε από την ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τις αρχές Αυγούστου 2026, είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους, μεταξύ των οποίων «διευθυντικά στελέχη», «τηλεφωνητές» και «εισπράκτορες».

Ειδικότερα, οι δυο συλληφθέντες είχαν αναλάβει τον ρόλο των «τηλεφωνητών» και ήταν επιφορτισμένοι με τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών, την ανεύρεση υποψήφιων θυμάτων, καθώς και την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους και την εξαπάτησή τους.

Παράλληλα, οι δυο έγκλειστοι στο Σωφρονιστικό Κατάστημα περιλαμβάνονταν ανάμεσα στα μέλη που κατείχαν ρόλο «εισπρακτόρων» και μετέβαιναν στις οικίες των θυμάτων, προκειμένου να αφαιρέσουν ή να παραλάβουν τα χρήματα και τα τιμαλφή που τα θύματα είχαν προηγουμένως πεισθεί να συγκεντρώσουν.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους (modus operandi), οι «τηλεφωνητές» πραγματοποιούσαν καθημερινά πλήθος τηλεφωνικών κλήσεων σε πολίτες, τα στοιχεία των οποίων αναζητούσαν μέσω τηλεφωνικών καταλόγων και κατά την επικοινωνία τους, παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ή λογιστές.

Επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα, όπως την ανάγκη δήλωσης στην εφορία ή ασφάλισης μετρητών και τιμαλφών, καθώς και δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, έπειθαν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν χρήματα και αντικείμενα αξίας και να τα τοποθετήσουν σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση εντός ή εκτός των οικιών τους.

Εν συνεχεία, τα μέλη της οργάνωσης με ρόλο «εισπρακτόρων», μετέβαιναν στις οικίες των θυμάτων και αφαιρούσαν τα χρήματα και τα τιμαλφή ή τα παραλάμβαναν, με το πρόσχημα της καταμέτρησης και εκτίμησής τους.

Για να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές Αρχές, τα μέλη της οργάνωσης άλλαζαν σε σύντομα χρονικά διαστήματα τον χώρο εγκατάστασης του «τηλεφωνικού κέντρου», καθώς και τις τηλεφωνικές συνδέσεις και τους αριθμούς που χρησιμοποιούσαν.

Μάλιστα, στον χώρο όπου λειτουργούσε το «τηλεφωνικό κέντρο» είχε εγκατασταθεί σωλήνας, ο οποίος συνδεόταν απευθείας με την αποχέτευση οικίας, προκειμένου οι κατηγορούμενοι να μπορούν να απορρίπτουν τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για την εγκληματική τους δραστηριότητα και να δυσχεράνουν την ανεύρεσή τους από τις Αρχές.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• μικρή ποσότητα τιμαλφών,

• -9- κινητά τηλέφωνα,

• κάρτες sim και

• το χρηματικό ποσό των -6.500- ευρώ.

Εκτιμάται ότι, το περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης υπερβαίνει τις 175.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής, από την εξέλιξη της προανάκρισης, έχει πιστοποιηθεί η κατά περίπτωση εμπλοκή των ανωτέρω κατηγορουμένων σε -4- περιπτώσεις με παρόμοια μεθοδολογία. Μία εξ αυτών τελέστηκε τον Αύγουστο του 2026, σε περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, με τη λεία να ανέρχεται περίπου στο ποσό των -150.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Πηγή: newsbomb.gr