Αποθέωσε τον Ντόντσιτς ο Λούνεϊ: «Σπουδαίος παίκτης και χαρακτήρας»

Ο Κέβιν Λούνεϊ σε δηλώσεις του μίλησε για το ταξίδι των Λέικερς στην Σλοβενία και τη φιλοξενία του Λούκα Ντόντσιτς.

Υπενθυμίζουμε πως η ομάδα του Λος Άντζελες ταξίδεψε στην πατρίδα του Σλοβένου άσου ενόψει της νέας σεζόν για να συσφίξει τις σχέσεις της.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι αρκετό καιρό στο πρωτάθλημα και ήταν η πρώτη φορά που έκανα κάτι τέτοιο: να πάμε στη χώρα κάποιου, να βρεθούμε όλοι εκεί και να περάσουμε τόσο πολύ χρόνο μαζί. Δεν το είχα ξανακάνει ποτέ.

Αυτό αναδεικνύει τον χαρακτήρα του και δείχνει ότι πραγματικά θέλει να κερδίζει. Θέλει ο κόσμος να γνωρίζει το παρελθόν του, το ποιος είναι και πώς είναι. Και νομίζω ότι τα καταφέραμε καλά σε αυτό.

Είναι σπουδαίος παίκτης και σπουδαίος ηγέτης, και του αρέσει να δείχνει τι μπορεί να κάνει στο γήπεδο. Εμείς, όμως, είχαμε την ευκαιρία να δούμε και την προσωπικότητά του εκτός γηπέδου. Ήταν υπέροχο. Θα τον ακολουθήσουμε».