ΑΕΚ – Άρης Κανάλι: Πού θα το δείτε live;

Δείτε παρακάτω τις πληροφορίες για το κανάλι μετάδοσης του ΑΕΚ – Άρης, καθώς και τις αποδόσεις νικητή της Super League.
Πού θα δω το ΑΕΚ – Άρης και τι ώρα;
Η αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη θα διεξαχθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην «Allwyn Arena».
Δείτε το κανάλι για το ΑΕΚ – Άρης!
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