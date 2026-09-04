ΑΕΚ – Άρης Κανάλι: Πού θα το δείτε live;

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στην «Allwyn Arena» για την 3η αγωνιστική της Super League το βράδυ του Σαββάτου (05/09), στις 21:00.

Δείτε παρακάτω τις πληροφορίες για το κανάλι μετάδοσης του ΑΕΚ – Άρης, καθώς και τις αποδόσεις νικητή της Super League.

Πού θα δω το ΑΕΚ – Άρης και τι ώρα;

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη θα διεξαχθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην «Allwyn Arena».

Δείτε το κανάλι για το ΑΕΚ – Άρης!

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