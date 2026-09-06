Σαρωνικός κόλπος: Συγκρούστηκε σκάφος με λέμβο - 19 επιβαίνοντες, ένας χωρίς τις αισθήσεις του

Στη θαλαμηγό επέβαιναν έξι επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος, ενώ στη λέμβο επέβαιναν δύο άτομα

Θαλαμηγό σκάφος με σημαία Μάλτας συγκρούστηκε με λέμβο στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Ίσθμια στον κόλπο Κεγχρέων, στον Σαρωνικό.

Στη θαλαμηγό επέβαιναν έξι επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος, ενώ στη λέμβο επέβαιναν δύο άτομα.

Οι δύο επιβάτες της λέμβου περισυνελέχθησαν από το βοηθητικό σκάφος της θαλαμηγού, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκαν -ο ένας χωρίς τις αισθήσεις του- με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ο κυβερνήτης της θαλαμηγού θα συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Πηγή: newsbomb.gr