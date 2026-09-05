Διπλό... σοκ στη Νέα Υόρκη: Έξω Φριτζ και Κομπόλι (vids)

Δύο ακόμα παίκτες του Top 10 αποχαιρέτησαν το US Open πριν τη φάση των «16» της διοργάνωσης!

Ο Τέιλορ Φριτζ (Νο.10) πήρε τα δύο πρώτα σετ και προηγήθηκε με μπρέικ στο τρίτο, αλλά ο Φρανσίσκο Σερούντολο (Νο.25) έκανε μεγάλη ανατροπή και πήρε τη νίκη με 3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4, σώζοντας και τριπλό μπρέικ πόιντ στο 3-4 του πέμπτου!

Ο 28χρονος Αργεντινός θα βρει απέναντί του τον Βέλγο Αλεξάντερ Μπλοξ (Νο.34), που λύγισε με 6-7(4), 6-3, 6-0, 6-3 ton Φλάβιο Κομπόλι (Νο.6) και πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τέταρτο γύρο σλαμ!

Γενικά, πάντως, δεν ήταν καλή μέρα για τους Αμερικανούς, καθώς εκτός του Φριτζ εκτός US Open έμειναν και οι Αμάντα Ανισιμόβα και Μάντισον Κις.

Η περσινή φιναλίστ ηττήθηκε με 6-2, από την Αναστάσια Ποταπόβα, που έχει τώρα πολύ ενδιαφέρον ραντεβού με τη Μίρα Αντρέεβα. Η νικήτρια του Roland Garros άφησε εκτός τη Νίκολα Μπαρτούνκοβα με 6-2, 7-6(5) και συνεχίζει την πορεία της στη Νέα Υόρκη χωρίς απώλεια σετ.

Πιο οδυνηρή ήττα, ωστόσο, γνώρισε η Κις, που ήταν μπροστά με 0-5 στο τρίτο σετ, αλλά έχασε από την Τσινγουέν Ζενγκ με 1-6, 7-6(5), 7-5. Η χρυσή ολυμπιονίκης του Παρισιού πέφτει τώρα πάνω στην Ίγκα Σβιόντεκ, που επικράτησε με δυσκολία της Μαρί Μπούζκοβα με 7-6(3), 7-6(3).