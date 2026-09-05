Χειροπέδες σε 21χρονο που παραβίασε κόκκινο στη Λεωφόρο Πεντέλης - Παραλίγο να χτυπήσει πεζό σε διάβαση

Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για επικίνδυνη οδήγηση στα Βριλήσσια, επί της Λεωφόρου Πεντέλης, καθώς παραβίασε κόκκινο φανάρι και παραλίγο να χτυπήσει πεζό που κινούνταν σε διάβαση.

Ο νεαρός, που ταυτοποιήθηκε από σχετικό βίντεο, συνελήφθη από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, μετά από προανακριτική έρευνα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, ενώ ο 21χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό

«Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. στο πλαίσιο διερεύνησης βιντεοληπτικού υλικού όπου εμφανίζεται οδηγός αυτοκινήτου να παραβιάζει κόκκινο φωτεινό σηματοδότη στη Λεωφ. Πεντέλης με μεγάλο κίνδυνο παράσυρσης πεζού που διέσχιζε τη Λεωφόρο, ταυτοποίησαν και συνέλαβαν, κατόπιν ενδελεχούς προανακριτικής έρευνας, τον 21χρονο ημεδαπό οδηγό του αυτοκινήτου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση κατ΄ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, στο βίντεο εμφανιζόταν οδηγός αυτοκινήτου, πρώτες πρωινές ώρες της 4-9-2026, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στη Λεωφ. Πεντέλης, παραβιάζοντας κόκκινο φωτεινό σηματοδότη με μεγάλο κίνδυνο παράσυρσης πεζού που διέσχιζε νόμιμα τη Λεωφόρο εντός διάβασης πεζών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Πηγή: iefimerida.gr