Λέικερς: Όλο το καλοκαίρι προσπαθούν να παραχωρήσουν τον Βαντερμπίλτ

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν 16 παίκτες στο ρόστερ τους και έτσι θέλουν να παραχωρήσουν κάποιον. Και αυτός είναι ο Τζάρεντ Βαντερμπίλτ.
Όπως αναφέρει ο Σον Ντένεβεϊ του «Heavy», οι Λέικερς προσπάθησαν ολόκληρο το καλοκαίρι να βρουν μία προσφορά στην αγορά για τον 27χρονο αλλά δεν τα κατάφεραν.
Ο δημοσιογράφος υπογραμμίζει πως ο «Βάντο» αναμένεται να έχει χρόνο συμμετοχής στην αρχή της νέας σεζόν, με την ελπίδα πως θα υπάρξει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του μέχρι το deadline.
Θυμίζουμε πως ο Βαντερμπίλτ θα λάβει περίπου 26 εκατομμύρια δολάρια τη νέα σεζόν, ενώ από τη σεζόν 2023-24 έχει αγωνιστεί σε μόλις 130 αγώνες.