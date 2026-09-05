Λέικερς: Όλο το καλοκαίρι προσπαθούν να παραχωρήσουν τον Βαντερμπίλτ

Οι Λος Άντζελες Λέικερς προσπαθούν εδώ και μήνες να παραχωρήσουν τον Τζάρεντ Βαντερμπίλτ και φαίνεται πως δεν θα σταματήσουν τις προσπάθειές τους.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν 16 παίκτες στο ρόστερ τους και έτσι θέλουν να παραχωρήσουν κάποιον. Και αυτός είναι ο Τζάρεντ Βαντερμπίλτ.

Όπως αναφέρει ο Σον Ντένεβεϊ του «Heavy», οι Λέικερς προσπάθησαν ολόκληρο το καλοκαίρι να βρουν μία προσφορά στην αγορά για τον 27χρονο αλλά δεν τα κατάφεραν.

Ο δημοσιογράφος υπογραμμίζει πως ο «Βάντο» αναμένεται να έχει χρόνο συμμετοχής στην αρχή της νέας σεζόν, με την ελπίδα πως θα υπάρξει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του μέχρι το deadline.

Θυμίζουμε πως ο Βαντερμπίλτ θα λάβει περίπου 26 εκατομμύρια δολάρια τη νέα σεζόν, ενώ από τη σεζόν 2023-24 έχει αγωνιστεί σε μόλις 130 αγώνες.