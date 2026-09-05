Τι είναι ο κουμπαράς για τη νέα γενιά: Πώς θα λειτουργεί και ποιους αφορά - Δείτε παραδείγματα

Τη δημιουργία «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην 90ή ΔΕΘ. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο πρωθυπουργός, αφορά νεογέννητα ως 2 ετών.

Συγκεκριμένα, το κράτος θα καταθέτει το ποσό που θα βάζουν και οι γονείς, ως 1.200 ευρώ ετησίως – όριο που αυξάνεται 10% ανά 5ετία.

«Θεσπίζουμε λογαριασμό τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού, στον οποίο η Πολιτεία θα καταθέτει ό,τι ποσό καταθέτει κάθε γονιός έως 1.200 ευρώ ετησίως» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως επισήμανε, σε βάθος 18 ετών ο κουμπαράς θα μπορεί να φτάσει τις 60.000 ευρώ, αποτελώντας βάση για την ενήλικη ζωή του παιδιού.

Για παράδειγμα, για κάθε 100 ευρώ που βάζει ο γονιός στον λογαριασμό, το κράτος θα προσθέτει άλλα 100 ευρώ.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για 87.000 τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ το επίδομα για κάθε επιπλέον παιδί.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο νέο πλαίσιο για το δημογραφικό, με στόχο τη μείωση του κόστους ανατροφής των παιδιών και την οικονομική στήριξη των οικογενειών.

Πηγή: ethnos.gr