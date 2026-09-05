Γκριν: «Χαίρομαι που τιμωρήθηκαν οι Κλίπερς και όχι ο Λέοναρντ - Γιατί υπάρχει salary cap;»

Ο Ντρέιμοντ Γκριν μίλησε για το σκάνδαλο των Λος Άντζελες Κλίπερς και του Καουάι Λέοναρντ, ενώ αναφέρθηκε και στον λόγο ύπαρξης του salary cap.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο podcast του:

«Χαίρομαι που η ομάδα έλαβε τις περισσότερες τιμωρίες και όχι ο Καουάι. Ακούγαμε πολλά πως ίσως τιμωρηθεί ο Καουάι και χαίρομαι που δεν τιμωρήθηκε. Και όπως είπα, πρέπει να μιλήσουμε για τα προβλήματα του salary cap. Νομίζω αυτό είναι το θέμα της υπόθεσης. Γιατί υπάρχει salary cap; Γιατί οι παίκτες δεν μπορούν να βγάλουν λεφτά από σπόνσορες των ομάδων ή της λίγκας;

Μιλάμε για μία λίγκα που βασίζεται στους παίκτες, που εστιάζει στους παίκτες, που ενδιαφέρεται για τους παίκτες. Και υπήρχε μία κατάσταση που ένας παίκτης έβγαλε 20-30 έξτρα εκατομμύρια δολάρια και λέμε “Ωω έχεις πρόβλημα”. Χαίρομαι που δεν τιμωρήθηκε αυστηρά ο Καουάι. Νομίζω πως είναι υπέροχο».