Μια που τον πήραν, μια που τον διώχνουν: Θέλουν να παραχωρήσουν τον Χάρντι οι Λέικερς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς φαίνεται πως ψάχνουν προσφορές για τον Τζέιντεν Χάρντι.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς προχώρησαν σε μεγάλες αλλαγές φέτος, φτιάχνοντας ένα ρόστερ γύρω από τα «θέλω» του Λούκα Ντόντσιτς.

Οι «Λιμνάνθρωποι» πριν από περίπου δύο μήνες παραχώρησαν στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς τον ΝτεΆντρε Έιτον και έκαναν δικό τους τον Τζέιντεν Χάρντι αλλά και δύο second-round picks.

Ωστόσο, φαίνεται πως οι Λέικερς είναι ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να παραχωρήσουν το νέο τους απόκτημα. Στο ρόστερ τους οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν 16 παίκτες και έτσι πρέπει να «κόψουν» κάποιον.

Σύμφωνα με το «Heavy», ψηλά στην σχετική λίστα είναι ο Χάρντι. Έτσι, ελπίζουν πως θα υπάρξει ενδιαφέρον για τον 24χρονο στην αγορά.