ΔΕΘ 2026: Μεγάλες πορείες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης - Τουλάχιστον 13 προσαγωγές και 6 συλλήψεις

Συνδικάτα, εργαζόμενοι, αγρότες, συλλογικότητες και φορείς «πλημμύρισαν» τους δρόμους της Θεσσαλονίκης με αφορμή την 90ή ΔΕΘ, με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε διαφορετικά σημεία του κέντρου της πόλης να έλαβαν χώρα.

Οι πορείες κατέκλεισαν τους κεντρικούς δρόμους, την ώρα που η ΕΛΑΣ είχε θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Στον Λευκό Πύργο, πραγματοποιήθηκε στις 17:00 η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, όπου τουλάχιστον 20 τρακτέρ παρατάχθηκαν, με αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς να δίνουν το παρών. Βασικά αιτήματα τους είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, κατώτατες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους και η στήριξη του εισοδήματός τους.

«Είμαστε εδώ για να παράξουμε για τον τόπο μας. Θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας. Κουραστήκαμε τις υποσχέσεις» ανέφεραν, μεταξύ άλλων, στις ομιλίες τους εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα που συμμετέχουν στην κινητοποίηση, προαναγγέλλοντας συνέχιση των αγώνων τους μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Με παρουσία Δημήτρη Κουτσούμπα η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ

Μισή ώρα αργότερα, από τις 17:30, στην πλατεία ΧΑΝΘ πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, ενώ στο ίδιο σημείο συγκεντρώθηκε τόσο ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών όσο και οργανώσεις συνταξιούχων. Προς τη ΧΑΝΘ κατευθύνθηκαν επίσης, μετά τις ομιλίες, οι διαδηλωτές από τον Λευκό Πύργο, συμμετέχοντας στη συγκέντρωση.

Στη συγκέντρωση βρέθηκε και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Νωρίτερα, ο κ. Κουτσούμπας συναντήθηκε με την Επιτροπή Αγώνα κατοίκων Αχλάδας Φλώρινας, οι οποίοι κινδυνεύουν οι ίδιοι και οι περιουσίες τους από τη λειτουργία ιδιωτικού ορυχείου στην περιοχή και βρίσκονται αντιμέτωποι με την προσπάθεια εξαναγκασμού τους σε εγκατάλειψη του τόπου τους. Οι κάτοικοι παρέδωσαν τα αιτήματά τους στον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ο οποίος δήλωσε τη στήριξή του στον δίκαιο αγώνα τους και ότι το ΚΚΕ θα συμβάλει με πρωτοβουλίες μέσα και έξω από τη βουλή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε: «Την ώρα που ο λαός στενάζει από την ακρίβεια, από τους χαμηλούς μισθούς και τις συντάξεις, από την εμπορευματοποίηση της παιδείας και της υγείας, από τη μεγάλη φοροληστεία, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ, με τον οδικό χάρτη Ελλάδα 2030, αλλά και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, μοιράζουν ψίχουλα κοροϊδίας συναινώντας, όμως, στην πολιτική της έντασης της εκμετάλλευσης, των πολεμικών προϋπολογισμών, της συμμετοχής της Ελλάδας σε πολέμους, σε ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, ξοδεύοντας δισεκατομμύρια γι’ αυτό τον σκοπό από τα χρήματα του ελληνικού λαού».

«Παλλαϊκή απαίτηση εδώ και τώρα: Δώστε λεφτά για τους μισθούς και τις συντάξεις. Καμία θυσία για τα κέρδη τους, καμία θυσία για τους πολέμους τους. Λεφτά για υγεία, παιδεία, κοινωνική πρόνοια, μισθούς και συντάξεις, θα το λέμε, θα το επαναλαμβάνουμε. Με το ΚΚΕ μπροστά, με το εργατικό, αγροτικό, ευρύτερα λαϊκό κίνημα, όλα τα λαϊκά στρώματα της πατρίδας μας στους δρόμους του αγώνα», πρόσθεσε.

«Επί ποδός» και ΓΣΕΕ, ΕΚΘ, ΑΔΕΔΥ

Στις 18:00, στο Άγαλμα Βενιζέλου, πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση της ΓΣΕΕ, του ΕΚΘ και της ΑΔΕΔΥ. Στη συγκέντρωση παρευρέθησαν πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, και μέλη της διοίκησης της ΓΣΕΕ, του ΕΚΘ και μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ.

«Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη για μία ακόμα φορά για να διεκδικήσουμε την κανονικότητα στον χώρο εργασίας μας» δήλωσε ο Δημήτρης Ταχματζίδης, Οικονομικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ. «Κανονικότητα για τον κόσμο της εργασίας σημαίνει περισσότερες και καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σημαίνει λιγότερο, αλλά ποιοτικότερο χρόνο εργασίας, καθώς και συγκεκριμένα μέτρα κατά της ακρίβειας», συμπλήρωσε.

«Οποίες παροχές και να δοθούν η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση, η αύξηση του κόστους της ενέργειας, τις απορροφά» τόνισε στην κεντρική ομιλία του ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Χάρης Κυπριανίδης.: «Οι προτάσεις μας δεν ακούγονται. Αποσκοπούν σε καλύτερη ποιότητα ζωής, που εξασφαλίζεται με την επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων», είπε.

«Ο μέσος μισθός των Ελλήνων είναι στο 45% του μέσου ευρωπαϊκού μισθού. Ο 13ος και 14ος μισθός ήταν και παραμένει κυρία επιδίωξη μας» ανέφερε το μέλος του ΔΣ της ΑΔΕΔΥ Βασίλης Πολυμερόπουλος.

Εξωκοινοβουλευτική αριστερά και αναρχικοί στην Καμάρα

Την ίδια ώρα, στην Καμάρα, απηύθυναν κάλεσμα για συγκέντρωση κομμάτια της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν επίσης μέλη εργατικών σωματείων και φοιτητικών συλλόγων.

Στην πορεία, οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό και φώναξαν κατά της κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων διαμαρτυρήθηκαν για την ακρίβεια, την πολιτική της κυβέρνησης απέναντι σε θέματα εξωτερικής πολιτικής αλλά κατά της «κρατικής καταστολής» και ζητούν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, δημόσια δωρεάν παιδεία και υγεία αλλά και απεμπλοκή της χώρας από το ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και στην πλατεία Αγίας Σοφίας.

«Αστακός» το κέντρο

Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκονται τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τα εγκαίνια της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τις συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της πόλης.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε κομβικά σημεία, ενώ στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται drones, προληπτικοί έλεγχοι και αυξημένη επιτήρηση, με ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία όπου πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις και από όπου κινήθηκαν οι πορείες. Στον σχεδιασμό συμμετέχουν περίπου 60 διμοιρίες της ΥΑΤ και άλλων αντίστοιχων υπηρεσιών, με τη συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων και από όμορους νομούς. Ενεργό ρόλο έχουν επίσης η Κρατική Ασφάλεια και ειδικές υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, ανάλογα με το αντικείμενο και τον τομέα ευθύνης τους.

Σύμφωνα με τις Αρχές έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 13 προσαγωγές, εκ των οποίων οι έξι έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις για ναρκωτικά.

Το «παρών» πολιτικών αρχηγών

Στις κινητοποιήσεις έδωσαν το «παρών» και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και «συμμετέχει στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, στο πλευρό των εργαζομένων, των κινημάτων, των κοινωνικών ομάδων και των πολιτών που διεκδικούν το δίκιο τους».

Στο συλλαλητήριο των συνδικάτων συμμετείχε και η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου. Προηγουμένως είχε συναντηθεί με το Σωματείο Εργαζομένων της ΕΥΑΘ, όπου εξέφρασε την αντίθεση του κόμματός της στην ιδιωτικοποίηση του νερού, καθώς και με μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ.

Πηγή: ethnos.gr