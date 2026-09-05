Συντριβή Phantom στην Τανάγρα: Νεκροί ανασύρθηκαν οι δύο πιλότοι

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η πτήση επίδειξης του Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο συνετρίβη το μεσημέρι του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα εντοπίστηκαν οι σοροί των δύο χειριστών μετά την μοιραία πτώση του Phantom στην Τανάγρα στο πλαίσιου του Athens Flying Week.

Το ΕΚΑΒ ήταν η πρώτη υπηρεσία που έσπευσε στην Τανάγρα, φτάνοντας στο σημείο της τραγωδίας πριν από την Πυροσβεστική και την Πολεμική Αεροπορία.

Με δύο ασθενοφόρα και δύο μηχανές, τα πληρώματα του ΕΚΑΒ συμμετείχαν από την πρώτη στιγμή στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν μάλιστα το προσωπικό του ΕΚΑΒ που εντόπισε τις δύο σορούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια του αεροπορικού σόου Athens Flying Week στην Τανάγρα, όταν το διθέσιο αεροσκάφος τύπου Phantom (F-4) συνετρίβη.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν κάποια μαρτυρία που να επιβεβαιώνει ότι ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός εκτόξευσης του αεροσκάφους.

Στο σημείο έχει σπεύσει ειδικό συνεργείο για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, ωστόσο μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει εικόνα από τις έρευνες.

Το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο μετά την έναρξη της επίδειξής του, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν το αεροπορικό σόου από κοντινή απόσταση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο πριν από την πτώση το αεροσκάφος φέρεται να έβγαζε καπνούς.

Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι στη συνέχεια άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος, με αποτέλεσμα να συντριβεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος έχει κοπεί στα δύο, ενώ έχουν ξεσπάσει φωτιές σε δύο διαφορετικά σημεία.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης και αντιμετώπισης του περιστατικού κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, μία ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και 23 πυροσβεστικά οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν επτά αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των επιχειρήσεων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος κατέπεσε σε χώρο επιχείρησης.

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο ήταν σοκαρισμένοι, ενώ από τη διοργάνωση της εκδήλωσης ξεκίνησε άμεσα η εκκένωση του χώρου. Το Athens Flying Week έχει διακοπεί προσωρινά.

Μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους στο Athens Flying Week, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, διακόπτει το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ και επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα.

Δείτε βίντεο από την στιγμή της πτώσης

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του F-4E Phantom

Το F-4E Phantom είναι διθέσιο μαχητικό αεροσκάφος, με τον πιλότο και τον αξιωματικό οπλικών συστημάτων να συνεργάζονται για την εκτέλεση των αποστολών.

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Πλήρωμα: 2 άτομα Κινητήρες: 2 General Electric J79 turbojet με μετάκαυση

Ώση: περίπου 17.900 λίβρες

Εκπέτασμα πτερύγων: 11,7 μέτρα

Μήκος: 19,1 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 2.370 χλμ./ώρα (Mach 2,2)

Μέγιστο επιχειρησιακό ύψος: άνω των 15.240 μέτρων (50.000 πόδια)

Πηγή: newsit.gr