Προγνωστικά Βόλος – Ολυμπιακός: Έχει το μομέντουμ για το 1.91

Ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος.

Δείτε παρακάτω την ανάλυση και τα προγνωστικά Super League για την αναμέτρηση.

Ανάλυση Βόλος

Ο Βόλος αναδείχθηκε ισόπαλος με 2-2 απέναντι στην Καλαμάτα, σε ένα χορταστικό παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου πήρε τον βαθμό στο 83’, χάρη σε εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ματίας Γκονζάλες.

Ανάλυση Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός έκανε το «δύο στα δύο» στη Super League, επικρατώντας με 1-0 του Αστέρα Τρίπολης στο «Θ. Κολοκοτρώνης». Οι Πειραιώτες κατέκτησαν ένα σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο, αν και το τελικό σκορ δεν αποτυπώνει πλήρως την εικόνα του αγώνα, όπως συνέβη και στην πρεμιέρα απέναντι στον Ατρόμητο.

Δείτε τα προγνωστικά Βόλος – Ολυμπιακός!

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