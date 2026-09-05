Μπέβερλι: «Πέρασα από δοκιμαστικό για να παίξω στον Ολυμπιακό - Δεν είχα καταλάβει σε ποια ομάδα βρισκόμουν»

Ο Πάτρικ Μπέβερλι σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως είχε περάσει από δοκιμαστικό στον Ολυμπιακό πριν αποκτηθεί από τους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Thanalysis Show»:

Για τον Ολυμπιακό: «Δεν είχα καταλάβει τι ήταν ο Ολυμπιακός. Δεν καταλάβαινα σε ποια ομάδα έπαιζα τότε, μέχρι περίπου πέντε μήνες μέσα στη σεζόν. Πολλοί δεν το γνωρίζουν αυτό, αλλά πέρασα από δοκιμαστικό στον Ολυμπιακό και μπήκα στην ομάδα. Δεν πήγα εκεί επειδή με ήθελαν εξαρχής. Ο ατζέντης μου γνώριζε κάποιον, πήγα για δοκιμαστικό, έπαιζα απλώς όσο πιο δυνατά μπορούσα και τελικά κέρδισα τη θέση μου. Έτσι βρέθηκα στον Ολυμπιακό.

Για το αν θα μπορούσαν οι παίκτες του ΝΒΑ να παίξουν εύκολα στην Ευρώπη: «Δεν έχουν ιδέα. Δεν το λέω ως ασέβεια για το τι μπορεί να κάνει ο καθένας αγωνιστικά, είναι περισσότερο θέμα νοοτροπίας. Υπάρχουν σούπερ σταρ του NBA αυτή τη στιγμή που δεν θα μπορούσαν να παίξουν στην Ευρώπη. Το πιστεύω πραγματικά. Απλά δεν θα μπορούσαν».

Για την προσαρμογή: «Η προσαρμογή είναι εντελώς διαφορετική. Όλα περιστρέφονται γύρω από την ομάδα. Ο προπονητής ελέγχει τα πάντα. Είναι σχεδόν σαν μία κολεγιακή ομάδα που αποτελείται από ενήλικες. Η ομάδα έρχεται πριν από κάθε άτομο. Μερικές φορές μοιράζεσαι ακόμη και δωμάτιο ξενοδοχείου με συμπαίκτη σου. Τα ταξίδια δεν οργανώνονται με γνώμονα την άνεσή σου όπως στο NBA, παρότι αυτό έχει βελτιωθεί πάρα πολύ».

Για τις διαφορές: «Δεν θα πάρουμε κανένα σουτ μέχρι να μείνουν έξι δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Τα πάντα είναι χτισμένα πάνω στην άμυνα. Είναι εντελώς διαφορετικό».