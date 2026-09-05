Τανάγρα: Αγωνία για τους δύο πιλότους μετά τη συντριβή του Phantom στο Athens Flying Week

Συναγερμός σήμανε στην Τανάγρα το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) όταν συνετρίβη Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στο πλαίσιο της Athens Flying Week.

Προσώρας παραμένει άγνωστη η τύχη των δύο χειριστών του, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα εντοπισμού και διάσωσης.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το F-4 Phantom έπεσε κατά τα πρώτα δύο λεπτά της επίδειξής του και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Όπως δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο CNN Greece, «το αεροπλάνο είχε μόλις σηκωθεί από την Τανάγρα. Κάνει κύκλο για να ξαναγυρίσει, βρίσκει σε λόφο και πέφτει πάνω στο εργοστάσιο που καίγεται».

Αμέσως μετά τη συντριβή σημειώθηκε έκρηξη ενώ όπως μετέδωσε η ΕΡΤ το αεροσκάφος έχασε ξαφνικά ύψος.

Πρόκειται για διθέσιο Phantom και σύμφωνα με την ΕΡΤ δεν φάνηκε να υπήρξε εκτόξευση των χειριστών, κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες το Phantom έχει κοπεί στα δύο και έχει ξεσπάσει φωτιά σε δύο διαφορετικά σημεία.

Στο σημείο έχουν ήδη σπεύσει ασθενοφόρα, αλλά και πυροσβεστικά, καθώς το αεροσκάφος έχει στις δεξαμενές του μεγάλες ποσότητες καυσίμου.

Τα πρώτα πλάνα, δείχνουν μια στήλη τεράστιου μαύρου καπνού να έχει υψωθεί στον ουρανό.

Η συντριβή έγινε παρουσία πλήθους κόσμου που είχε σπεύσει για να παρακολουθήσει τις επιδείξεις.

Πηγή: cnn.gr