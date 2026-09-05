Ο Χρυσικόπουλος έγραψε ιστορία: Κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία σε σχεδόν 32 ώρες (vids)

Ένα σπουδαίο επίτευγμα στην κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας πέτυχε ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, ολοκληρώνοντας μία εξαιρετικά απαιτητική διαδρομή από την Ελλάδα μέχρι την Ιταλία.

Ο 43χρονος υπερκολυμβητής κάλυψε συνολικά 91,4 χιλιόμετρα μέσα σε 31 ώρες και 50 λεπτά, διασχίζοντας το πέρασμα του Οτράντο και φτάνοντας κολυμπώντας από τους Οθωνούς στις ιταλικές ακτές.

Η προσπάθειά του άρχισε στις 31 Αυγούστου από το λιμάνι των Οθωνών, στα Διαπόντια Νησιά, που αποτελούν το δυτικότερο σημείο της Ελλάδας. Προορισμός του ήταν η Σάντα Μαρία ντι Λέουκα, στο νοτιότερο άκρο της Απουλίας, όπου έφτασε την 1η Σεπτεμβρίου έπειτα από σχεδόν 32 ώρες στη θάλασσα.

Ο Χρυσικόπουλος ολοκλήρωσε ολόκληρη τη διαδρομή κολυμπώντας, έχοντας παράλληλα να αντιμετωπίσει, εκτός από την τεράστια απόσταση και τη σωματική καταπόνηση, ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Τα στοιχεία της προσπάθειάς του καταγράφηκαν από τη Marathon Swimmers Federation, μη κερδοσκοπικό οργανισμό που καταγράφει και υποστηρίζει την αυτόνομη κολύμβηση μεγάλων αποστάσεων σε ανοιχτή θάλασσα.

«Μόνο με ψυχή μπορεί να επιτευχθεί»

Μετά την ολοκλήρωση της διάσχισης, ο Έλληνας υπερκολυμβητής αναφέρθηκε μέσω των social media στην εμπειρία του, υπογραμμίζοντας τις απαιτήσεις που είχε το εγχείρημα.

«Εκκίνηση από το λιμάνι των Οθωνών. Διάσχιση του Otranto Strait. Τερματισμός στην Ιταλία. Ωραία και τα παράκτια αλλά αυτό είναι το πραγματικό Open Water. Να τολμάς να διασχίζεις το πέρασμα του Οτράντο με πραγματικά δύσκολο καιρό. Μόνο με ψυχή μπορεί να επιτευχθεί», έγραψε χαρακτηριστικά.

Πριν πέσει στη θάλασσα για να ξεκινήσει τη μεγάλη προσπάθεια, ο Χρυσικόπουλος είχε μοιραστεί στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τις τελευταίες στιγμές της προετοιμασίας του. Σε αυτές εμφανίζεται πάνω σε σκάφος, έχοντας καλύψει το σώμα του με αντηλιακό και φορώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό για την πολύωρη κολύμβηση που θα ακολουθούσε.

Οι μεγάλες προκλήσεις του Χρυσικόπουλου

Η διάσχιση από την Ελλάδα στην Ιταλία έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά ιδιαίτερα απαιτητικών εγχειρημάτων που έχει πραγματοποιήσει τα προηγούμενα χρόνια ο Χρυσικόπουλος.

Το 2017 πραγματοποίησε τέσσερις συνεχόμενους διάπλους του Τορωναίου Κόλπου, ενώ δύο χρόνια αργότερα, το 2019, έγινε ο πρώτος Έλληνας που κολύμπησε απόσταση 100 χιλιομέτρων σε πισίνα.

Το 2021 κατέκτησε Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες, έχοντας καλύψει συνολικά 358,2 χιλιόμετρα σε πισίνα μέσα σε μία εβδομάδα.

Ακολούθησε το 2022 μία ακόμη ακραία δοκιμασία αντοχής, όταν κολύμπησε συνεχόμενα από τη Ρόδο μέχρι το Καστελλόριζο. Η προσπάθειά του διήρκεσε 64 ώρες και 5 λεπτά, παραμένοντας στη θάλασσα για περισσότερο από δυόμισι συνεχόμενα 24ωρα.

Αυτή τη φορά, ο Χρυσικόπουλος επέλεξε το πέρασμα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία, ολοκληρώνοντας τα 91,4 χιλιόμετρα σε 31 ώρες και 50 λεπτά και προσθέτοντας μία ιστορική επίδοση στην πορεία του στην κολύμβηση μεγάλων αποστάσεων.