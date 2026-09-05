Αναντολού Εφές: Στην Τουρκία ο Μάικ Τζέιμς (pic)

Η στιγμή που περίμεναν οι φίλοι της Αναντολού Εφές, με τον Μάικ Τζέιμς να τίθεται στην διάθεση του Πάμπλο Λάσο.

Ο Μάικ Τζέιμς αποχώρησε από τη Μονακό αυτό το καλοκαίρι μετά από πέντε χρόνια και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία για λογαριασμό της Αναντολού Εφές.

Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague βρίσκεται στην Τουρκία και ενσωματώθηκε στο σύνολο του Πάμπλο Λάσο.

Θυμίζουμε πως πέρσι σε 39 ματς και 29,9 λεπτά στα παρκέ της Euroleague είχε κατά μέσο όρο 16,4 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ.