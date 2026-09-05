Παπαθεοδώρου: «Έχουμε πολλά να βελτιώσουμε - Βρισκόμαστε όλοι στην ίδια σελίδα» (vid)

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου μίλησε για την εικόνα του Αμαρουσίου στα φιλικά προετοιμασίας και εξέφρασε την αισιοδοξία του πως η ομάδα θα γίνεται καλύτερη κάθε μέρα.

Μετά τις νίκες απέναντι σε Παναθηναϊκό AKTOR και Παπάγο, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου εξέφρασε την αισιοδοξία του πως η ομάδα του θα συνεχίσει να βελτιώνεται κάθε μέρα. Φυσικά, υπογράμμισε πως υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιώσουν ακόμα οι παίκτες του.

Ωστόσο, τόνισε πως όλοι είναι στην ίδια σελίδα και ότι είναι όλοι στο πνεύμα της ομάδας σε όσα τους έχουν ζητηθεί.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε. Βρισκόμαστε στο τέλος της τρίτης εβδομάδας. Τα παιδιά κάνουν πολύ καλή προσπάθεια, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Είναι όλοι στο πνεύμα της ομάδας σε όλα αυτά που έχουμε ζητήσει. Έχουμε να διανύσουμε, όπως είπα, πάρα πολύ δρόμο, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι γιατί βλέπουμε ότι τα παιδιά βρίσκονται στην ίδια σελίδα με εμάς και θεωρώ ότι μέρα με τη μέρα θα γινόμαστε καλύτεροι».