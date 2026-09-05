Ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα με 82-52 τον Σπόρτινγκ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον Σπόρτινγκ στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» για το πρώτο φιλικό προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν. Το «τριφύλλι» έδειξε καλή εικόνα και πήρε με άνεση τη νίκη, επικρατώντας με 82-52.

Το επόμενο φιλικό είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη (9/9), με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει στο κλειστό Χολαργού την τοπική ομάδα. Ακόμη, θα διεξαχθούν φιλικά παιχνίδια στις 12/9 και 17/9 με Πρωτέα Βούλας και Αμύντα αντίστοιχα.

Σημειώνεται πως τις επόμενες μέρες θα ενσωματωθούν στο ρόστερ οι Αρίκα Κάρτερ και Καντίτζια Κέιβ.

Τα δεκάλεπτα: 24-7, 41-17, 59-39, 82-52

Σύνθεση πάγκου: Άννα – Νίκη Σταμολάμπρου, Ανθή Χατζηγιακουμή, Φαίη Κωτούλα, Ιωάννα Κριμίλη, Γεωργία Δαμουλάκη, Διαμάντω Αλεξιά, Σεντόνα Πρινς, Ιωάννα Χατζηλεοντή, Σάρα Μπετζέντι, Φρίντα Φόρμαν, Μαριάνθη Τουλούπη, Αλεξάνδρα Μηλιτσοπούλου και Αργυρώ Ράλλη.