Παναθηναϊκός: Τα νούμερα στις φανέλες για τη νέα σεζόν (pic)

Γνωστοί έγιναν οι αριθμοί που θα έχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR στις φανέλες τους τη νέα σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε γνωστά τα νούμερα των παικτών για τη νέα σεζόν. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο διάλεξε το «3», το οποίο φορούσε και στην Ζαλγκίρις Κάουνας, ο Μπράνκου Μπάντιο επέλεξε το «7» και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε το «28» που είχε και στη Ρεάλ Μαδρίτης και στο ΝΒΑ.

Ακόμα, ο Ίζακ Μπόνγκα θα αγωνίζεται με το «32» και τέλος ο Μουσταφά Φαλ θα έχει στην πλάτη του το «93», το οποίο έχει και στην Εθνική Γαλλίας. Τέλος, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης θα φοράσει ξανά το «0», το οποίο είχε πέρσι ο Τι Τζέι Σορτς

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Αναλυτικά:

Καλαϊτζάκης - 0

Φρανσίσκο - 3

Μωραΐτης - 6

Μπάντιο - 7

Σλούκας - 10

Χέις-Ντέιβις - 11

Βαρβαρίτης - 12

Ρογκαβόπουλος - 17

Γκραντ - 22

Κουζέλογλου - 24

Ναν - 25

Λεσόρ - 26

Γιαμπουσέλε - 28

Μπόνγκα - 32

Ερνανγκόμεθ - 41

Μήτογλου - 44

Μαντζούκας - 72

Φαλ - 93