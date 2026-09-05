Παναθηναϊκός: Τα νούμερα στις φανέλες για τη νέα σεζόν (pic)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε γνωστά τα νούμερα των παικτών για τη νέα σεζόν. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο διάλεξε το «3», το οποίο φορούσε και στην Ζαλγκίρις Κάουνας, ο Μπράνκου Μπάντιο επέλεξε το «7» και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε το «28» που είχε και στη Ρεάλ Μαδρίτης και στο ΝΒΑ.
Ακόμα, ο Ίζακ Μπόνγκα θα αγωνίζεται με το «32» και τέλος ο Μουσταφά Φαλ θα έχει στην πλάτη του το «93», το οποίο έχει και στην Εθνική Γαλλίας. Τέλος, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης θα φοράσει ξανά το «0», το οποίο είχε πέρσι ο Τι Τζέι Σορτς
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Αναλυτικά:
Καλαϊτζάκης - 0
Φρανσίσκο - 3
Μωραΐτης - 6
Μπάντιο - 7
Σλούκας - 10
Χέις-Ντέιβις - 11
Βαρβαρίτης - 12
Ρογκαβόπουλος - 17
Γκραντ - 22
Κουζέλογλου - 24
Ναν - 25
Λεσόρ - 26
Γιαμπουσέλε - 28
Μπόνγκα - 32
Ερνανγκόμεθ - 41
Μήτογλου - 44
Μαντζούκας - 72
Φαλ - 93
Our final ROSTER for the 2026-2027 season is set! ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 5, 2026
Are you READY #PAOFans? 💚#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/5SEfiUAJML