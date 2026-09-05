Το μπουμπούνισε ο Ντόρσεϊ: «Δεν είμαστε καθόλου κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό, θα δούμε τι θα γίνει»!

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επιβεβαίωσε την απόσταση με τον Ολυμπιακό παρότι έχει κάνει ξεκάθαρο στους Πειραιώτες πως θα ήθελε να μείνει…

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο Amerikanos24:

«Ο στόχος μου δεν είναι ποτέ να κάνω κάτι για τέτοιους λόγους. Παίζω το ίδιο κάθε χρόνο. Κάνω τα ίδια πράγματα κάθε χρόνο.

Προς το παρόν, δεν είμαστε καθόλου κοντά σε κάποια συμφωνία. Τους είπα ότι θέλω να μείνω εδώ από τότε που τελείωσε η σεζόν. Αυτό είναι εκτός του ελέγχου μου. Μπορώ να ελέγξω μόνο αυτά που εξαρτώνται από εμένα.

Έτσι, είμαστε εδώ που είμαστε. Για το μέλλον μου, θα δούμε τι θα γίνει. Η συγκέντρωσή μου δεν είναι εκεί. Απλά να ξεκινήσω τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να κάνω αυτό που κάνω συνήθως.

Δεν αλλάζω τακτική όσον αφορά ορισμένα πράγματα. Η νοοτροπία μου είναι η ίδια».