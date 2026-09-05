Νεπάλ: Ανασύρθηκε και τρίτος εργαζόμενος ζωντανός από σήραγγα

Ο άνδρας βγήκε ζωντανός από σήραγγα μήκους περίπου 225 μέτρων στις εγκαταστάσεις του υδροηλεκτρικού έργου Trishuli 3A, όπου είχε εγκλωβιστεί κάτω από τόνους λάσπης και συντριμμιών. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο για ιατρική περίθαλψη.
Την Παρασκευή 4/9, είχαν ανασυρθεί ζωντανοί από την ίδια εγκατάσταση δύο Νεπαλέζοι εργαζόμενοι, ο μηχανικός εργοδηγός Sanjay Sah και ο μηχανικός επόπτης Kabir Maharjan, οι οποίοι είχαν παραμείνει εγκλωβισμένοι επί εννέα ημέρες.
Η διάσωσή τους είχε αναπτερώσει τις ελπίδες ότι και άλλοι άνθρωποι που παραμένουν παγιδευμένοι σε υπόγειες εγκαταστάσεις μπορεί να είναι ακόμη ζωντανοί.
Η καταστροφή της 26ης Αυγούστου
Οι πλημμύρες προκλήθηκαν μετά από κατάρρευση παγετώνα στην περιοχή των συνόρων Νεπάλ-Κίνας, προκαλώντας τεράστια κύματα νερού, λάσπης και βράχων που παρέσυραν σπίτια, δρόμους, γέφυρες και υποδομές, ενώ έπληξαν σοβαρά και σειρά υδροηλεκτρικών έργων.
Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στα υδροηλεκτρικά έργα κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι, όπου εκατοντάδες εργαζόμενοι αγνοούνται. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, περίπου 900 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά έργα εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ περίπου 500 εκτιμάται ότι μπορεί να βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε σήραγγες.
Πάνω από 1.300 νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι
Ο απολογισμός της καταστροφής συνεχίζει να αυξάνεται.
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που μεταδίδονται σήμερα, τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, ενώ περίπου 4.900 έως 5.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.
Παράλληλα, περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί σε ολόκληρη τη χώρα από τις πλημμυρισμένες και κατεστραμμένες περιοχές.
Η διάσωση του Κινέζου υπηκόου και των δύο Νεπαλέζων εργαζομένων από τη σήραγγα του Trishuli 3A θεωρείται σημαντική εξέλιξη, καθώς δείχνει ότι υπάρχουν ακόμη πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει δέκα ημέρες από την καταστροφή.
Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις αρχές να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στις υπόγειες εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι άνθρωποι μπορεί να έχουν επιβιώσει.
Πηγή: skai.gr