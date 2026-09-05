Νεπάλ: Ανασύρθηκε και τρίτος εργαζόμενος ζωντανός από σήραγγα

Έναν τρίτο άνθρωπο, κινεζικής υπηκοότητας, κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό οι διασώστες στο Νεπάλ από σήραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, δέκα ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στις 26 Αυγούστου.

🚨🇳🇵A Chinese national has been rescued ALIVE from a tunnel at the Upper Trishuli-1 Hydropower Project, around 10 days after Nepal’s catastrophic floods. 🙏



He is the third tunnel survivor rescued in just two days. https://t.co/jCOhOk2kve pic.twitter.com/b0KMyNY0By — NGO-SUGAR (@ngosugartp) September 5, 2026 🇳🇵Rescuers heard voices coming from deep inside Nepal’s Trishuli 3A tunnel — nine days after the devastating flash flood.



Then came the miracle: Sanjay Sah and Kabir Maharjan emerged ALIVE.



🙏 The search continues.



After 9 days of darkness, there was light. https://t.co/UYtP8fa0eO pic.twitter.com/NlL8CpDhUG — NGO-SUGAR (@ngosugartp) September 4, 2026

Ο άνδρας βγήκε ζωντανός από σήραγγα μήκους περίπου 225 μέτρων στις εγκαταστάσεις του υδροηλεκτρικού έργου Trishuli 3A, όπου είχε εγκλωβιστεί κάτω από τόνους λάσπης και συντριμμιών. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο για ιατρική περίθαλψη.

#Breaking

🚨A Chinese national trapped in the mudslide-hit area in #Rasuwa, northern #Nepal, was rescued on Saturday, according to the Prime Minister's Office of Nepal.



📌The Nepalese army says it has rescued a Chinese person alive from a tunnel after 10 days of being stuck… pic.twitter.com/61l1XHSQAC — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) September 5, 2026



Την Παρασκευή 4/9, είχαν ανασυρθεί ζωντανοί από την ίδια εγκατάσταση δύο Νεπαλέζοι εργαζόμενοι, ο μηχανικός εργοδηγός Sanjay Sah και ο μηχανικός επόπτης Kabir Maharjan, οι οποίοι είχαν παραμείνει εγκλωβισμένοι επί εννέα ημέρες.

Η διάσωσή τους είχε αναπτερώσει τις ελπίδες ότι και άλλοι άνθρωποι που παραμένουν παγιδευμένοι σε υπόγειες εγκαταστάσεις μπορεί να είναι ακόμη ζωντανοί.

Η καταστροφή της 26ης Αυγούστου

Οι πλημμύρες προκλήθηκαν μετά από κατάρρευση παγετώνα στην περιοχή των συνόρων Νεπάλ-Κίνας, προκαλώντας τεράστια κύματα νερού, λάσπης και βράχων που παρέσυραν σπίτια, δρόμους, γέφυρες και υποδομές, ενώ έπληξαν σοβαρά και σειρά υδροηλεκτρικών έργων.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στα υδροηλεκτρικά έργα κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι, όπου εκατοντάδες εργαζόμενοι αγνοούνται. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, περίπου 900 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά έργα εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ περίπου 500 εκτιμάται ότι μπορεί να βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε σήραγγες.

Πάνω από 1.300 νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι

Ο απολογισμός της καταστροφής συνεχίζει να αυξάνεται.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που μεταδίδονται σήμερα, τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, ενώ περίπου 4.900 έως 5.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Παράλληλα, περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί σε ολόκληρη τη χώρα από τις πλημμυρισμένες και κατεστραμμένες περιοχές.

Η διάσωση του Κινέζου υπηκόου και των δύο Νεπαλέζων εργαζομένων από τη σήραγγα του Trishuli 3A θεωρείται σημαντική εξέλιξη, καθώς δείχνει ότι υπάρχουν ακόμη πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει δέκα ημέρες από την καταστροφή.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις αρχές να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στις υπόγειες εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι άνθρωποι μπορεί να έχουν επιβιώσει.



Πηγή: skai.gr