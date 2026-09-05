Ο Καντέρ σε νέες περιπέτειες: Θέλει να γίνει κομισάριος στο WNBA!

Ο Ενές Καντέρ σε νέες περιπέτειες, αφού πλέον δήλωσε πως τον ενδιαφέρει να γίνει κομισάριος του WNBA!

Η μέχρι πρότινος κομισάριος, Κάθι Ένγκελμπερτ, αποχώρησε, με τη θέση να μένει κενή και τον Τούρκο άσο να επιθυμεί αν δεν καταφέρει να παίξει στο WNBA, να πάρει τον ρόλο της.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Κάντε το WNBA ξανά γυναικείο»! Το Κομισάριος Φρίντομ ακούγεται ωραίο.

Η φερόμενη αποχώρηση της κομισαριου του WNBA, Κάθι Ένγκελμπερτ, αποτελεί μια νίκη για τις γυναίκες και μια παραδοχή ότι οι κανονισμοί της λίγκας πρέπει να αλλάξουν. Ωστόσο, η αποχώρησή της δεν λύνει τα συστημικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, προκειμένου να προστατευτεί ο γυναικείος αθλητισμός.

Αν το WNBA αδυνατεί να ορίσει τι είναι γυναίκα, τότε εγώ, ο Ενές Καντέρ Φρίντομ, θα ήμουν περισσότερο από πρόθυμος να αναλάβω τη θέση του επιτρόπου και να οδηγήσω αυτή τη λίγκα ξανά στην κορυφή, αποκαθιστώντας τη δικαιοσύνη για όλες τις γυναίκες.

Θα φέρω την κοινή λογική. Θα φέρω τη δικαιοσύνη. Και ναι, θα φέρω και ένα λεξικό».