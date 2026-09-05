Δυνατό Bet Builder ισορροπίας στη μάχη Ίντερ - Νάπολι

Η αυλαία της 3ης αγωνιστικής στη Serie A φέρνει ένα από τα πιο δυνατά ζευγάρια του ιταλικού πρωταθλήματος στο προσκήνιο, καθώς η Ίντερ υποδέχεται τη Νάπολι στο «Τζουζέπε Μεάτσα». Οι δύο ομάδες γνωρίζονται καλά από τις πρόσφατες μάχες τους για τον τίτλο και μπαίνουν στη μεταξύ τους αναμέτρηση με διαφορετική αφετηρία, αλλά με κοινό στόχο τη νίκη σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι.

Η Ίντερ έχει ξεκινήσει ιδανικά την υπεράσπιση του τίτλου της, μετρώντας δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές. Μετά το εμφατικό 4-1 επί της Μόντσα, οι Νερατζούρι πέρασαν και από την έδρα της Κάλιαρι, επικρατώντας με 1-0 χάρη σε ακόμη ένα εξαιρετικό μακρινό σουτ του Χακάν Τσαλχάνογλου. Το σκορ μάλιστα θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο, καθώς η Ίντερ είχε τις ευκαιρίες της να πάρει το ματς με μια καθαρή νίκη.

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Στον αντίποδα, η Νάπολι ταξιδεύει στο Μιλάνο μετά από την απρόσμενη ήττα με 2-0 από την Κόμο στο «Ντιέγκο Μαραντόνα». Η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι είχε προηγουμένως επικρατήσει 2-0 της Τζένοα, όμως απέναντι στην Κόμο τα βρήκε... μπαστούνια στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης.

Η παράδοση στο Μιλάνο ευνοεί την Ίντερ, η οποία έχει να ηττηθεί εντός έδρας από τη Νάπολι σε αγώνα πρωταθλήματος πάνω από εννέα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, οι τρεις τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις στο «Σαν Σίρο» έληξαν ισόπαλες, ενώ οι Ναπολιτάνοι παραμένουν αήττητοι στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια των δύο ομάδων συνολικά.

Αμφότερες πάντως έχουν ήδη το μυαλό τους και στην Ευρώπη, καθώς την επόμενη εβδομάδα η Ίντερ φιλοξενείται από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ η Νάπολι υποδέχεται την Άρσεναλ για την πρεμιέρα του Champions League.

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