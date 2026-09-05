«Βόμβα» με Ρικαρντίνιο η ΑΕΚ στο Futsal!

Ενα από τα μεγαλύτερα ονόματα που έχουν έρθει στη χώρα μας στο χώρο του Futsal έκλεισε η ΑΕΚ. Ο λόγος για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ Ρικαρντίνιο!

Η Ένωση, ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του έμπειρου εξτρέμ ο οποίος έχει παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο. Έχει κατακτήσει στην καριέρα του 1 Πρωτάθλημα Τσεχίας, 1 Κύπελλο Τσεχίας, 1 Πρωτάθλημα Σλοβακίας, 1 Σούπερ Καπ Λιθουανίας, 1 Πρωτάθλημα Ρουμανίας, 1 Κύπελλο Ρουμανίας. Την τελευταία σεζόν με την AS Roma, κατέκτησε την 4η θέση στο κορυφαίο ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, την Serie A.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ:

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ρικάρντο Σομπράλ. Ο Ρικαρντίνιο γεννήθηκε στις 10/08/1988, κατάγεται από τη Βραζιλία, αγωνίζεται ως αριστερό εξτρέμ, και εντάσσεται στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας Futsal του Συλλόγου.

Ο Ρικαρντίνιο είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που έχουν έρθει ποτέ στη χώρα μας. Έχει αγωνιστεί στις FK Era Pack Chrudim, Sparta Praha, Lučenec, Újpest, Kauno Žalgiris, Marreco Futsal, CSM Deva, United Galati και AS Roma. Έχει κατακτήσει στην καριέρα του 1 Πρωτάθλημα Τσεχίας, 1 Κύπελλο Τσεχίας, 1 Πρωτάθλημα Σλοβακίας, 1 Σούπερ Καπ Λιθουανίας, 1 Πρωτάθλημα Ρουμανίας, 1 Κύπελλο Ρουμανίας. Την τελευταία σεζόν με την AS Roma, κατέκτησε την 4η θέση στο κορυφαίο ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, την Serie A.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Ρικάρντο Σομπράλ δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος που έρχομαι στην ΑΕΚ. Είναι ένας Σύλλογος με σπουδαία Ιστορία και παθιασμένους φιλάθλους. Από τις πρώτες συνομιλίες με τους ανθρώπους της ομάδας, ένιωσα ότι είναι το κατάλληλο μέρος για εμένα και την οικογένειά μου. Ο στόχος μου για τη σεζόν είναι να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, να κατακτήσει τίτλους και να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου κάθε μέρα, σε κάθε προπόνηση, σε κάθε αγώνα. Θέλω να προσφέρω με την εμπειρία μου, με σκληρή δουλειά, με στόχο να κάνουμε υπερήφανο τον κόσμο της ΑΕΚ. Ανυπομονώ να σας γνωρίσω όλους από κοντά και να ξεκινήσω το νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου, στην ΑΕΚ. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας».

Ρικάρντο, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!