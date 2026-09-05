Stoiximan Super League: Με ψυχολογία και Ζότα ο Ολυμπιακός στο Βόλο, θα πουλήσει ακριβά το τομάρι του ο Άρης στη Νέα Φιλαδέλφεια

Με τις δύο αναμετρήσεις του Σαββάτου (5/9) ξεκινάει η δράση για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη.

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Στις 19:00 είναι προγραμματισμένη η σέντρα στην αναμέτρηση του Πανθεσσαλικού. Ο Βόλος δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει στα πρώτα τρία επίσημα παιχνίδια της σεζόν. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ηττήθηκε 2-0 από τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο και ακολούθως έμεινε στο 1-1 με τον Ηρακλή εντός. Αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε λίγο πριν το φινάλε, με τον Γκονσάλες να ισοφαρίζει στο 84' το τέρμα του Νανού από το 27'. Μεσοβδόμαδα, ο Βόλος υποδέχθηκε την Καλαμάτα για το Κύπελλο Ελλάδας και γύρισε από το 0-2 στο 38', ισοφαρίζοντας ξανά με τον Γκονσάλες στο 83'.

Στο 2.00 απόδοση το Over 0.5 γκολ του Βόλου κόντρα στους ερυθρόλευκους

Τρία σερί παιχνίδια με μηδέν παθητικό μετράει ο Ολυμπιακός. Νίκησε Ατρόμητο και Αστέρα με το ίδιο σκορ (1-0) στις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος και μεσοβδόμαδα πέρασε «αέρα» από την AEL FC Arena για το Κύπελλο Ελλάδας. Με εκτεταμένο ροτέισον από τον Μεντιλίμπαρ, η ομάδα του Πειραιά δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει 4-0 της ΑΕΛ, με τον Αρμάντο Γκονσάλες και τον 19χρονο Φίλη να κερδίζουν τις εντυπώσεις. Απίθανο φίνις στις μεταγραφές για τους ερυθρόλευκους, με την απόκτηση των Γκουστάβο Πουέρτα και Λέον Μπέιλι.

Ο Ολυμπιακός χτίζει μομέντουμ, τη στιγμή που ο Βόλος θέλει ακόμη λίγο χρόνο για να ρολάρει. Προφανές το φαβορί, χωρίς αξία οι τιμές στο «ξερό διπλό». Το συνδυαστικό στοίχημα 2(-1) & Ζότα Σίλβα γκολ ή ασίστ & Under 4,5 κάρτες σε απόδοση 5.10 στο Bet Builder της Stoiximan.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου ολοκληρώνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια (21:00). Η ΑΕΚ μετρά ήδη την πρώτη της απώλεια στο πρωτάθλημα, μετά το 1-1 με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Προηγήθηκε με τον Βάργκα στο 63', ωστόσο δέχθηκε την ισοφάριση στο 97' από τέρμα του Μπένι. Με εντελώς διαφορετικό πρόσωπο και σαρωτικό ροτέισον από τον Νίκολιτς, επικράτησε εύκολα του Νέστου στη Χρυσούπολη για το Κύπελλο Ελλάδας με σκόρερ τους Ζίνι (10') και Γκεοργκίεβ (83'). Ενισχύθηκε με τον Ζοάο Μάριο, που ήταν ελεύθερος και συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα.

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Ελπιδοφόρο αν μη τι άλλο το ξεκίνημα του Άρη στη σεζόν. Με τρεις νίκες στα ισάριθμα παιχνίδια που έχει δώσει σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Διπλό στην Καρδίτσα, διπλό στην Καλαμάτα και σχετικά εύκολη νίκη επί του ΟΦΗ, με γκολ των Μάνου Γκαρθία (3'), Κουαμέ (68') και χαμένο πέναλτι του Ράτσιτς στο 88'. Έκανε γερό λίφτινγκ στη μεταγραφική περίοδο και πλέον ο Γρηγορίου δουλεύει με ένα πολύ πιο ισορροπημένο ρόστερ σε σχέση με πέρσι. Βασικός στόχος το ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω πρωταθλήματος, θα «κυνηγήσει» το Κύπελλο Ελλάδας.

Δυνατό τεστ και για τις δύο ομάδες. Η ΑΕΚ δεν θέλει καν να σκέφτεται το ενδεχόμενο νέας απώλειας, ο Άρης πηγαίνει με καλή ψυχολογία για να διεκδικήσει αποτέλεσμα. Διαφορά ποιότητας υπάρχει, ωστόσο το ματς δεν είναι τόσο εύκολο για το φαβορί. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Να δεχτεί κάρτα ο Σούταλο & Over 3,5 κόρνερ 1ο ημίχρονο σε απόδοση 11.75 στο Bet Builder της Stoiximan.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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