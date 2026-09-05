Με έγκριση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού τα έργα της ΚΑΕ στο ΣΕΦ

Μπορεί το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας να διαθέτει γραφείο Τύπου και η πρόεδρος του να έχει ενεργή παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ωστόσο έπρεπε να προηγηθούν ερωτήσεις του SDNA για να μάθουμε κάποια βασικά ζητήματα που αφορούν στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο Στάδιο.

Συγκεκριμένα, στις 26.08.2026 υποβλήθηκαν μία σειρά ερωτημάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία χρειάστηκε να παρέλθουν πέντε ημέρες για να απαντηθούν και ενώ στο μεταξύ προηγήθηκε ρεπορτάζ του Πρώτου Θέματος το οποίο όλως τυχαίως απαντούσε στα ερωτήματα που είχαν ήδη τεθεί από το SDNA…

Παραθέτω την ακριβή απάντηση του ΣΕΦ, με την υποσημείωση ότι βάσει του καταστατικού λειτουργίας του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, το γραφείο Τύπου αναφέρεται στην πρόεδρο. Συνεπώς, με δεδομένο ότι η Χριστίνα Τσιλιγκίρη έχει στραφεί εναντίον της υπογράφουσας με αγωγές και μηνύσεις και μάλιστα εκκρεμεί ο δεύτερος βαθμός του ποινικού στις 13 Οκτωβρίου, οι συστάσεις μάλλον θα ήταν περιττές…

Τελευταίο, αλλά μείζονος σημασίας είναι το γεγονός ότι η διοίκηση στην απάντησή της, κάνει λόγο για έγκριση των έργων από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται από τον ν. 2725/1999, κάτι που ανοίγει ένα νέο ζήτημα καθώς η ΕΕΑ δεν προκύπτει από πουθενά ότι είναι αρμόδια να εγκρίνει τέτοιο έργο.

Η απάντηση του ΣΕΦ:

«Αγαπητή κυρία Γιαννουδάκη,

Λάβαμε το από 26.08.2026 ηλεκτρονικό μήνυμα που απεστάλη από τη διεύθυνση gmail προς το Γραφείο Τύπου της ΓΓΑ, τη Γραμματεία του ΣΕΦ και την Πρόεδρο του ΣΕΦ.

Επισημαίνεται καταρχάς ότι στο μήνυμά σας δεν αναφέρεται δημοσιογραφική ιδιότητα ούτε δηλώνεται ότι τα συγκεκριμένα ερωτήματα υποβάλλονται για λογαριασμό συγκεκριμένου μέσου ενημέρωσης ή στο πλαίσιο δημοσιογραφικής έρευνας.

Ως εκ τούτου, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αντιμετωπίζει το αίτημά σας με βάση αποκλειστικά την ιδιότητα και τα στοιχεία που προκύπτουν από το ίδιο το μήνυμα, όπως πράττει κατά την εξέταση ερωτημάτων και αιτημάτων που υποβάλλονται προς τον φορέα.

Εάν τα συγκεκριμένα ερωτήματα υποβάλλονται υπό επαγγελματική δημοσιογραφική ιδιότητα και για λογαριασμό συγκεκριμένου μέσου ενημέρωσης, θα ήταν θεσμικά ορθό η ιδιότητα αυτή και το μέσο που εκπροσωπείτε να είχαν γνωστοποιηθεί εξαρχής, δεδομένου μάλιστα ότι το αίτημα απευθύνθηκε ταυτόχρονα σε επίσημες υπηρεσιακές ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Σε κάθε περίπτωση, το ΣΕΦ, στο πλαίσιο της θεσμικής διαφάνειας και χωρίς να υπεισέρχεται σε εικασίες ως προς την ιδιότητα υπό την οποία υποβλήθηκαν τα ερωτήματα, απαντά πλήρως επί της ουσίας σε όλα τα ζητήματα που θέσατε, με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός του.

Προς πλήρη αποσαφήνιση των ζητημάτων που θέτετε, είναι απαραίτητο καταρχάς να διευκρινιστεί ότι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας εξελίσσονται δύο διαφορετικά και αυτοτελή έργα, με διαφορετικό αντικείμενο, διαφορετικό φορέα υλοποίησης και διαφορετική πηγή χρηματοδότησης.

Το πρώτο αφορά τις εργασίες αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού της κεντρικής αρένας που πραγματοποιούνται από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της υφιστάμενης συμβατικής της σχέσης με το ΣΕΦ. Πρόκειται για ιδιωτικά χρηματοδοτούμενες εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνται με δαπάνες της ΚΑΕ Ολυμπιακός και βάσει της προβλεπόμενης αδειοδοτικής διαδικασίας. Η πρόθεση της ΚΑΕ για την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων ιδιωτικών έργων εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ), σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται από τον ν. 2725/1999.

Το δεύτερο αφορά το δημόσια χρηματοδοτούμενο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του ΣΕΦ, ο σχεδιασμός του οποίου έχει ξεκινήσει ήδη από το 2019, και φορέας υλοποίησης του οποίου είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), βάσει Προγραμματικής Σύμβασης με το ΣΕΦ.

Πρόκειται, συνεπώς, για δύο διακριτά έργα και δύο διαφορετικές διαδικασίες, οι οποίες δεν πρέπει να συγχέονται.

1. Πώς ξεκίνησαν τα έργα από τη στιγμή που δεν υπάρχει εγκεκριμένος διαγωνισμός από το Ελεγκτικό Συνέδριο;

Οι εργασίες που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στην κεντρική αρένα και απεικονίζονται, μεταξύ άλλων, στο οπτικό υλικό στο οποίο αναφέρεστε δεν αποτελούν εργασίες του δημόσιου έργου ενεργειακής αναβάθμισης.

Πρόκειται για εργασίες αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού που πραγματοποιούνται από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, με ιδιωτική χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της υφιστάμενης συμβατικής της σχέσης με το ΣΕΦ.

Ως εκ τούτου, η έναρξη και εκτέλεσή τους δεν συναρτάται με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του ΤΕΕ για το διαφορετικό έργο της ενεργειακής αναβάθμισης.

Άλλωστε, το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του ΣΕΦ αποτελεί αυτοτελή σχεδιασμό που δρομολογείται ήδη από το 2019, πολύ πριν από τις συγκεκριμένες σημερινές εργασίες αναμόρφωσης της κεντρικής αρένας.

Παράλληλα, προς αποκατάσταση της ακρίβειας, διευκρινίζεται ότι ο προηγούμενος διαγωνισμός της ενεργειακής αναβάθμισης δεν ακυρώθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία ακυρώθηκε από την αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το ΤΕΕ, προκειμένου η νέα διαδικασία να προσαρμοστεί στις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τον προσυμβατικό έλεγχο.

2. Υπάρχει οικοδομική άδεια για τις εργασίες;

Ναι.

Οι συγκεκριμένες εργασίες αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού της κεντρικής αρένας πραγματοποιούνται βάσει της προβλεπόμενης αδειοδοτικής διαδικασίας και υφίσταται η απαιτούμενη οικοδομική άδεια.

Περαιτέρω, η πρόθεση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων ιδιωτικών έργων έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται από τον ν. 2725/1999.

3. Σε ποιο όνομα έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια;

Η οικοδομική άδεια για τις συγκεκριμένες εργασίες έχει εκδοθεί στο όνομα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία έχει αναλάβει τη μελέτη, αδειοδότηση, χρηματοδότηση και υλοποίηση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων στην κεντρική αρένα, με τη σύμφωνη γνώμη του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

4. Πώς εκδόθηκε η οικοδομική άδεια στο όνομα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη στιγμή που βρίσκεται σε εκκρεμότητα η υπογραφή της νέας σύμβασης παραχώρησης;

Η συγκεκριμένη ερώτηση συγχέει δύο διαφορετικά ζητήματα: αφενός την υφιστάμενη συμβατική σχέση της ΚΑΕ Ολυμπιακός με το ΣΕΦ και αφετέρου τη διαδικασία για τη νέα μακροχρόνια παραχώρηση της κεντρικής αρένας και των συνοδευτικών της χώρων.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός χρησιμοποιεί την κεντρική αρένα του ΣΕΦ βάσει συμβατικής σχέσης ήδη από το 2013. Συνεπώς, η νόμιμη παρουσία και χρήση της εγκατάστασης από την ΚΑΕ δεν γεννάται από τη νέα μακροχρόνια σύμβαση παραχώρησης που βρίσκεται σήμερα σε διαδικασία ολοκλήρωσης.

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης συμβατικής σχέσης και με τη σύμφωνη γνώμη του ΣΕΦ, η ΚΑΕ προχώρησε στη μελέτη και αδειοδότηση των συγκεκριμένων εργασιών και ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση και υλοποίησή τους. Επιπλέον, η πρόθεση πραγματοποίησης των ιδιωτικών έργων εγκρίθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον ν. 2725/1999 διαδικασία.

Η διαδικασία για τη νέα μακροχρόνια παραχώρηση αποτελεί, επομένως, διακριτό νομικό και συμβατικό ζήτημα και δεν πρέπει να συγχέεται με την ήδη υφιστάμενη νόμιμη χρήση της εγκατάστασης και την αδειοδότηση των συγκεκριμένων εργασιών.

5. Αν η άδεια είναι στο όνομα του ΣΕΦ, ποιος χρηματοδοτεί το έργο από τη στιγμή που ο διαγωνισμός έχει ακυρωθεί;

Η προϋπόθεση πάνω στην οποία στηρίζεται το συγκεκριμένο ερώτημα δεν υφίσταται: η οικοδομική άδεια των συγκεκριμένων εργασιών δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του ΣΕΦ αλλά στο όνομα της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Οι εργασίες αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού της κεντρικής αρένας χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Δεν χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του ΣΕΦ ούτε από το δημόσιο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης.

Το δημόσιο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης αποτελεί διαφορετικό έργο, ο σχεδιασμός του οποίου έχει ξεκινήσει από το 2019, με διακριτό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, διαφορετική χρηματοδότηση και διαφορετικό φορέα υλοποίησης.

6. Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σήμερα στο έργο είναι δηλωμένοι στην ΕΡΓΑΝΗ και σε ποιου το όνομα;

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις συγκεκριμένες εργασίες δηλώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ από τους κατά περίπτωση εργοδότες τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δεν είναι εργοδότης του προσωπικού των ιδιωτικών αναδόχων και συνεργείωνπου εκτελούν τις συγκεκριμένες εργασίες.

7. Αν στον νέο διαγωνισμό μειοδοτήσει άλλος εργολάβος, ποιος θα πληρώσει τον προηγούμενο που διεξάγει αυτή τη στιγμή εργασίες;

Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, καθώς η ερώτηση προϋποθέτει ότι οι σημερινές εργασίες αποτελούν μέρος του δημόσιου έργου ενεργειακής αναβάθμισης, κάτι που δεν ισχύει.

Ο ανάδοχος που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία του ΤΕΕ θα αναλάβει αποκλειστικά το συμβατικό αντικείμενο του δημόσιου έργου ενεργειακής αναβάθμισης.

Οι ανάδοχοι και τα συνεργεία που εκτελούν σήμερα εργασίες στο πλαίσιο της αναμόρφωσης της κεντρικής αρένας αμείβονται στο πλαίσιο του ιδιωτικά χρηματοδοτούμενου έργου της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ζήτημα ο μελλοντικός ανάδοχος του δημόσιου έργου να καταβάλει οποιοδήποτε τίμημα για τις εργασίες που εκτελούνται σήμερα στο πλαίσιο του διαφορετικού ιδιωτικού έργου.

Ούτε, βεβαίως, μπορεί να υπάρξει διπλή πιστοποίηση ή διπλή χρηματοδότηση εργασιών.

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρίσκεται πράγματι σε μία περίοδο σημαντικής αναβάθμισης. Η αναβάθμιση αυτή υλοποιείται μέσα από διαφορετικά έργα, δημόσια και ιδιωτικά, με διακριτό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης και τις αντίστοιχες προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης και υλοποίησης.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ αποτελεί έναν σχεδιασμό που έχει δρομολογηθεί ήδη από το 2019. Οι σημερινές ιδιωτικές επενδύσεις της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην κεντρική αρένα αποτελούν διαφορετικό έργο, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο μιας συμβατικής σχέσης που υφίσταται ήδη από το 2013 και με τις προβλεπόμενες θεσμικές εγκρίσεις.

Η διάκριση αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να αποτυπώνεται με ακρίβεια τόσο η εξέλιξη των εργασιών στην κεντρική αρένα όσο και η αυτοτελής διαγωνιστική διαδικασία για το δημόσιο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του ΣΕΦ.

Με εκτίμηση,

Γραφείο Τύπου

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας»