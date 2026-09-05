Το ΣΕΦ οφείλει να δώσει στη δημοσιότητα την «έγκριση της ΕΕΑ» για τα έργα στο στάδιο!

Σύμφωνα με επίσημη απάντηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας τα έργα που πραγματοποιεί η ΚΑΕ Ολυμπιακός στην εγκατάσταση είναι εγκεκριμένα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, όμως η συγκεκριμένη επιτροπή είναι πράγματι αρμόδια να τα εγκρίνει;

Στο Στάδιο λοιπόν όπως ενημερωθήκαμε θα τρέξουν δύο ξεχωριστά έργα, το πρώτο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση και υπεύθυνο είναι το στάδιο, ενώ το δεύτερο αφορά στη μετατροπή της κεντρικής αρένας σε αμιγώς μπασκετικό γήπεδο και το τρέχει η ΚΑΕ Ολυμπιακός.



Το πρώτο έργο προς το παρόν δεν έχει ξεκινήσει αφού το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε προβληματικά σημεία στον προσυμβατικό έλεγχο, ενώ το δεύτερο όπως είδαμε από τις φωτογραφίες που ανέβασε η ΚΑΕ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Το ΣΕΦ μας ενημέρωσε ότι την έγκριση για την έναρξη των εργασιών που αλλάζουν τον σκοπό και τον χαρακτήρα του Σταδίου τον ενέκρινε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Πράγματι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 2725/1999 και το άρθρο 6 δίνει τη δυνατότητα σε Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες να χρηματοδοτήσουν την ανέγερση, ανακατασκευή, επισκευή ή συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων:

«Στο άρθρο 67Α του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) στην περ. β) της παρ. 1 οι λέξεις «στο Ελληνικό Δημόσιο» αντικαθίσταται με τις λέξεις «σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)», προστίθενται παρ. 3 και 4 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 67Α

1. Αθλητικές ανώνυμες εταιρείες μπορούν, ύστερα από άδεια της Ε.Ε.Α.:

(α) να χρηματοδοτούν τα ιδρυτικά τους αθλητικά σωματεία για τον σκοπό της ανέγερσης, ανακατασκευής, επισκευής ή και συντήρησης των αθλητικών τους εγκαταστάσεων και

(β) να αναθέτουν, με δική τους αποκλειστική δαπάνη, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της επιλογής τους, την ανέγερση, ανακατασκευή, επισκευή ή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο ιδρυτικό τους αθλητικό σωματείο ή σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και τις οποίες έχουν δικαίωμα, βάσει νόμου ή σύμβασης, να χρησιμοποιούν για τις προπονητικές ή και τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

2. Η άδεια της Ε.Ε.Α. της παρ. 1 χορηγείται, ύστερα από σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε., εφόσον: (α) συναινεί το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο στην περ. α΄ της παρ. 1 ή ο ιδιοκτήτης των αθλητικών εγκαταστάσεων στην περ. β) της παρ. 1, (β) δεν θίγονται υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, (γ) δεν θίγεται η οικονομική βιωσιμότητα της Α.Α.Ε. και (δ) διαπιστώνεται η νομιμότητα της προέλευσης των κεφαλαίων της χρηματοδότησης. Αν δεν συντρέχουν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, η σχετική αίτηση απορρίπτεται αιτιολογημένα.

3. Οι δαπάνες της περ. β) της παρ. 1, που πραγματοποιούν οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Α.Ε.), δύνανται να συνυπολογίζονται στο οφειλόμενο μίσθωμα, το οποίο δύναται να συμφωνηθεί ως προς το ανώτερο ύψος του κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης που αφορά στη χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων και ιδίως των άρθρων 56 και 57 και της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 423/1976 (Α΄ 223). Το συμφωνηθέν μίσθωμα για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης δεν δύναται να είναι μικρότερο από την αξία των συνολικών δαπανών που πραγματοποιούνται.

Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται ιδίως: α) το ελάχιστο περιεχόμενο της σύμβασης της περ. β) της παρ. 1, προκειμένου το μίσθωμα, συνυπολογιζομένων των δαπανών της περ. β) της παρ. 1 να αντιστοιχεί στη μισθωτική αξία της αθλητικής εγκατάστασης, β) ο τρόπος έγκρισης της σύμβασης παραχώρησης της χρήσης, η οποία συνοδεύεται από οικονομοτεχνική έκθεση της Α.Α.Ε., τις επί της έκθεσης αυτής παρατηρήσεις της διοίκησης του φορέα που είναι ιδιοκτήτης της αθλητικής εγκατάστασης και από έκθεση προσδιορισμού της αξίας των δαπανών, κατόπιν εκτίμησής τους από τη Διεύθυνση Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), που εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τις μελέτες, το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό του έργου, και γ) ο τρόπος και έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων που τίθενται στην παρ. 2, προς διασφάλιση της αγωνιστικής καταλληλότητας των εγκαταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζονται η έκδοση και η διατήρηση άδειας λειτουργίας για το σύνολο των εγκαταστάσεων.

4. Στη σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του εκμισθωτή και της μισθώτριας Α.Α.Ε., καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της εκμίσθωσης, οι παρεχόμενες ασφάλειες, εγγυήσεις και ρήτρες που επιβάλλονται στη μισθώτρια Α.Α.Ε. για την καλή και εμπρόθεσμη τήρηση των συμφωνηθέντων όρων, ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου, η δυνατότητα παράτασης του χρόνου αυτού, οι ρήτρες έκπτωσης ή εξόδου για την περίπτωση μη ολοκλήρωσης αυτού, καθώς και κάθε αναγκαίος όρος για τη

διασφάλιση των συμφερόντων του εκμισθωτή.

Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης η χρήση του ακινήτου, μετά των συστατικών, των παραρτημάτων και του εξοπλισμού του, όπως έχει διαμορφωθεί και σε όποια κατάσταση βρίσκεται κατά τον χρόνο αυτόν, επανέρχεται στον εκμισθωτή, άνευ αποζημιώσεως της μισθώτριας Α.Α.Ε..»

2. Το άρθρο 67Α του ν. 2725/1999, δύναται να εφαρμόζεται και σε συμβάσεις μίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων που έχουν υπογραφεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος».

Ερώτηση: Με δεδομένο ότι το ΣΕΦ αλλάζει σκοπό και χρήση και εν τω μεταξύ έχουν εκδιωχθεί δεκάδες σωματεία από την εγκατάσταση, χωρίς να έχει προηγηθεί η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης τα έργα που πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή η ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν θίγουν τόσο τα συμφέροντα του Σταδίου (που χρησιμοποιούσε την αρένα και για άλλους σκοπούς) αλλά και τρίτους όπως φερ’ ειπείν την Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, η οποία παραμένει χωρίς στέγη;

Αν υπάρχει τέτοια έγκριση από την ΕΕΑ το ΣΕΦ θα πρέπει να τη δημοσιοποιήσει εφόσον την επικαλείται!