Σαντορίνη: Επίθεση σε ακτιβίστριες της PETA – Διαμαρτύρονταν για τη χρήση γαϊδουριών στη μεταφορά τουριστών

Tρεις ακτιβίστριες της οικολογικής οργάνωσης για τα δικαιώματα των ζώων PETA Deutschland, καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν επίθεση από αγωγιάτες στη Σαντορίνη, την ώρα που ετοιμάζονταν να πραγματοποιήσουν δράση διαμαρτυρίας για τη χρήση γαϊδουριών και μουλαριών στη μεταφορά τουριστών.

Peaceful animal defenders were ATTACKED by donkey handlers after showing tourists they can climb Santorini’s 500 steps using robot legs without exploiting donkeys and mules 🤖 Animals aren’t transportation. End “donkey taxis.” pic.twitter.com/4vStLdzL5t — PETA (@peta) September 4, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου στις σκάλες Καραβολάδες, τη διαδρομή με περισσότερα από 500 σκαλοπάτια που συνδέει το παλιό λιμάνι με τα Φηρά.

Σύμφωνα με την PETA, οι τρεις γυναίκες βιντεοσκοπούσαν τον χώρο και προετοίμαζαν τη δράση τους, όταν ομάδα αγωγιατών επιχείρησε να σταματήσει την καταγραφή.

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι οι άνδρες κατέστρεψαν τα πανό των ακτιβιστριών, τις εξύβρισαν και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν σωματική βία.

Όπως αναφέρει, τις έσπρωξαν στις σκάλες και τις πίεσαν πάνω σε τοίχο, ενώ ένας από τους άνδρες χτύπησε μία από τις γυναίκες στο πρόσωπο.

Το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό δόθηκε στη δημοσιότητα από την PETA.

Η δράση με τους εξωσκελετούς

Οι τρεις ακτιβίστριες δεν είχαν μεταβεί στη Σαντορίνη ως απλές τουρίστριες, όπως αναφέρεται σε αναρτήσεις που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ήταν υποστηρίκτριες της PETA Deutschland και στόχος τους ήταν να διαμαρτυρηθούν για τη μεταφορά επισκεπτών με γαϊδουράκια και μουλάρια.

Μάλιστα, είχαν μαζί τους εξωσκελετούς, δηλαδή μηχανικές συσκευές που υποβοηθούν την κίνηση και μειώνουν την απαιτούμενη μυϊκή προσπάθεια.

Σκοπός τους ήταν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία ως συμβολικό παράδειγμα μιας εναλλακτικής λύσης για την ανάβαση των εκατοντάδων σκαλοπατιών, χωρίς τη χρήση ζώων.

Η PETA υποστηρίζει ότι έχει προτείνει στον Δήμο Θήρας και στη λιμενική αρχή να συμβάλει οικονομικά στην αγορά τέτοιων συσκευών, εφόσον σταματήσει η χρήση γαϊδουριών και μουλαριών για τη μεταφορά τουριστών.

Σύμφωνα με την οργάνωση, αντίστοιχη τεχνολογία έχει ήδη χρησιμοποιηθεί πιλοτικά στην Κίνα για την ανάβαση στο Όρος Τάι, όπου υπάρχουν περισσότερα από 7.000 σκαλοπάτια.

Η καταγγελία της PETA

Η γερμανική οργάνωση υποστηρίζει ότι τα γαϊδουράκια και τα μουλάρια της Σαντορίνης χρησιμοποιούνται ως «τουριστικά ταξί» και υποχρεώνονται να μεταφέρουν επισκέπτες στις απότομες σκάλες, συχνά κάτω από υψηλές θερμοκρασίες.

Η PETA υποστηρίζει επίσης ότι εδώ και χρόνια καταγράφει περιστατικά με ζώα που εμφανίζουν τραυματισμούς και πληγές από ακατάλληλο εξοπλισμό, ενώ καταγγέλλει ελλείψεις σε νερό, σκιά και κατάλληλες συνθήκες ανάπαυσης. Αναφέρει ακόμη ότι ορισμένα ζώα εξαντλούνται κατά την ανάβαση και ότι έχουν καταγραφεί περιστατικά χρήσης βίας από χειριστές.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν τις καταγγελίες της PETA και δεν συνιστούν ανεξάρτητη διαπίστωση για το σύνολο των ζώων ή των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη διαδρομή.

Η Οργάνωση θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη

Μετά το περιστατικό, η PETA Deutschland ανακοίνωσε ότι προτίθεται να καταθέσει μήνυση σε βάρος των ατόμων που, σύμφωνα με την καταγγελία της, επιτέθηκαν στις ακτιβίστριες.

Παράλληλα, η οργάνωση απευθύνει έκκληση σε τουρίστες και κατοίκους που ήταν παρόντες και ενδέχεται να είδαν το περιστατικό να επικοινωνήσουν μαζί της και να δώσουν πληροφορίες.

Το επεισόδιο έχει προκαλέσει νέο γύρο αντιπαράθεσης γύρω από τη χρήση ιπποειδών στη Σαντορίνη, ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει επανειλημμένα διεθνείς οργανώσεις προστασίας των ζώων.

Το ιστορικό των καταγγελιών στη Σαντορίνη



Η αντιπαράθεση μεταξύ φιλοζωικών οργανώσεων και ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά τουριστών με ζώα δεν είναι καινούργια.

Το 2018 είχε καταγραφεί ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό στις σκάλες Καραβολάδες, όταν ακτιβιστές που βρίσκονταν στη Σαντορίνη για να καταγράψουν τις συνθήκες εργασίας των ζώων κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν επίθεση.

Έναν χρόνο αργότερα, το 2019, μέλη της διεθνούς οργάνωσης Network for Animals ανέφεραν επίσης ότι δέχθηκαν επίθεση ενώ κατέγραφαν εικόνες από την περιοχή.

Το θέμα της προστασίας των ιπποειδών επανήλθε πολλές φορές στην επικαιρότητα, καθώς οργανώσεις καταγγέλλουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες, η έντονη σωματική προσπάθεια και η μεταφορά τουριστών στις απότομες σκάλες δημιουργούν κινδύνους για την ευζωία των ζώων.

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει κανόνες για την προστασία και την εργασία των ζώων, ενώ το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει εκδώσει ειδικές οδηγίες για την εργασία των ιπποειδών κατά τους θερινούς μήνες, μεταξύ άλλων και σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών.



Πηγή: skai.gr