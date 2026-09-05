Κρατάει το μηδέν ο Τζολάκης, το απόλυτο στο πρωτάθλημα για τη Σέλτικ

Δύο νίκες χωρίς να δεθεί γκολ μετράει σε ισάριθμες αγωνιστικές η Χαλ, η οποία υποδέχεται την ακόμη χωρίς βαθμό Άστον Βίλα. Στη 2η θέση μετά από 4 παιχνίδια βρίσκεται η Σεντ Μίρεν, δύο βαθμούς πίσω από τη Σέλτικ που μετράει το απόλυτο 4 στα 4.

Η Χαλ κράτησε ανέπαφη την εστία στις 3/4 τελευταίες φορές που φιλοξένησε την Άστον Βίλα.

Το έκτος έδρας 1-0 της Χαλ επί της Κόβεντρι ήρθε με γκολ στο 82’. Είχε προηγηθεί το 2-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Είναι η μοναδική ομάδα μαζί με την πρωταθλήτρια Άρσεναλ που δεν έχει δεχτεί γκολ, με τον Τζολάκη να είναι αυτός που κρατάει απαραβίαστη την εστία της. Ο 31χρονος Ιάπωνας μέσος Μορίτα ήταν η μοναδική αλλαγή στο αρχικό σχήμα από τον Σεργκέι Γιακίροβιτς συγκριτικά με το ματς της πρεμιέρας. Εκτός παραμένει ο μέσος Ζαμπράνο. Η Άστον Βίλα έχασε αρκετούς βασικούς παίκτες από αυτούς που την οδήγησαν στην κατάκτηση του Γιουρόπα Λιγκ. Μετά από το εις βάρος της 4-0 στο Μπράιτον, ακολούθησε το εντός έδρας 0-1 από την Άρσεναλ, η οποία δίκαια πήρε τη νίκη. Τιμωρημένος είναι ο Βραζιλιάνος μέσος Ζοάο Γκόμες που ήρθε φέτος από τη Γουλβς. Την Τρίτη η ομάδα του Έμερι παίζει με την Κλαμπ Μπριζ στο Βέλγιο για τη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Ικανοποιητική η απόδοση της διπλής ευκαιρίας υπέρ της Χαλ σε συνδυασμό με το Under 3,5.

Με γκολ στο 4’ η Σεντ Μίρεν πανηγύρισε τη νίκη στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κιλμάρνοκ, φτάνοντας στην τρίτη νίκη σε τέσσερα παιχνίδια. Θα μπορούσε να είχε και το απόλυτο, αν δεν ισοφαριζόταν στο 93’ σε 3-3, μία αγωνιστική νωρίτερα από τη Μάδεργουελ. Σταθερά στην 11άδα ο 32χρονος διεθνής Κύπριος μέσος Άλεξ Γκόγκιτς, γιος του Σίνισα Γκόγκιτς, έχοντας παίξει από την αρχή ως το τέλος και στα 8 ματς της σεζόν (τα 5 για το Λιγκ Καπ). Η Σέλτικ δεν πτοήθηκε από την 5άρα από τη Λίντσερ και συνέχισε τη νικηφόρα πορεία της στο πρωτάθλημα με τα 2-1 επί της Φόλκερκ και το 3-0 εναντίον της Αμπερντίν. Ακολουθούν τρία εκτός έδρας παιχνίδια, το αποψινό με τη Σεντ Μίρεν, αυτό της Τετάρτης με τη Σεντ Τζόνστον και ο νοκ άουτ προημιτελικός με τη Ρέιντζερς για το Λιγκ Καπ. Έχασε μόνο μία φορά από τη Σεντ Μίρεν στις 18 τελευταίες κόντρες τους (15 νίκες), το 3-1 στον περσινό τελικό του Λιγκ Καπ.

Η Σεντ Μίρεν είναι αήττητη, ωστόσο όταν αντιμετώπισε τη Ρέιντζερς για το Λιγκ Καπ έφαγε πολλά (5-1). Βρήκε δίχτυα στους 11/12 τελευταίους αγώνες της και δεν αποκλείεται να συνεισφέρει ξανά στο θέαμα.

365. ΧΑΛ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1Χ&U 3,5 2,50

408. ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ - ΣΕΛΤΙΚ 2&G 2,67

