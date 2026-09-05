Βόλος Elabet-Ολυμπιακός και ΑΕΚ-Άρης με τα πιο “Ενισχυμένα” combo

Σπουδαίες μάχες φέρνει το πρόγραμμα του Σαββάτου για την 3η αγωνιστική της Super League.

Λίγες ημέρες μετά την τεσσάρα επί της ΑΕΛ στο Κύπελλο Ελλάδος, ο Ολυμπιακός ανηφορίζει ξανά προς τη Θεσσαλία για να αντιμετωπίσει τον Βόλο Elabet και να κάνει το 3/3 στο ξεκίνημά του στο πρωτάθλημα. Λίγη ώρα αργότερα, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη στο μεγάλο ζευγάρι της ημέρας. Με σύμμαχο τη Νέα Φιλαδέλφεια, η Ένωση θα αναζητήσει την επιστροφή στις νίκες μετά το στραβοπάτημα στην Κηφισιά, τη στιγμή που ο Θεσσαλονικείς θα επιδιώξουν να δώσουν συνέχεια στο νικηφόρο σερί σε ένα γήπεδο που παραδοσιακά τα βρίσκουν σκούρα.

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Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει ξανά στη Θεσσαλία στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League και κοντράρεται απέναντι στον Βόλο Elabet, με στόχο να συνεχίσει ακάθεκτος την πορεία του στο πρωτάθλημα. Οι Ερυθρόλευκοι προέρχονται από την άνετη επικράτηση με 4-0 απέναντι στην ΑΕΛ εκτός έδρας για το Κύπελλο Ελλάδος, σε μια αναμέτρηση που έδρασε ως ξέσπασμα μετά από δύο απανωτούς αγώνες στη Super League που κινήθηκαν σε λεπτές ισορροπίες. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπορεί άλλωστε να νίκησε με 1-0 Ατρόμητο και Αστέρα Τρίπολης στο ξεκίνημά του προς την ανάκτηση των σκήπτρων στην Ελλάδα, όμως παρουσίασε μια ανησυχητική δυστοκία απέναντι από τα αντίπαλα δίχτυα.

Ιδίως στην πρεμιέρα απέναντι στον Ατρόμητο είχε ευκαιρίες για να πανηγυρίσει μια νίκη με ευρύ σκορ και να ανεβάσει το ηθικό στις τάξεις του μετά τον αποκλεισμό από το Champions League, όμως δεινοπάθησε να βρει γκολ και τελικά γλίτωσε τη γκέλα στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Οι Θεσσαλοί από την πλευρά τους ευελπιστούν πως οι επιθετικοί των Ερυθρόλευκων θα βρεθούν σε παρόμοια βραδιά, όμως και οι ίδιοι με τη σειρά τους οφείλουν να ανεβάσουν την απόδοσή τους, αν θέλουν να πάρουν αποτέλεσμα. Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου ακόμα αγνοεί τη νίκη στη σεζόν, αν και τουλάχιστον στους δυο τελευταίους αγώνες έχει αποδείξει πως δίνει μάχη στο γήπεδο. Απέσπασε εξάλλου απανωτές ισοπαλίες απέναντι σε Ηρακλή (1-1) και Καλαμάτα (2-2) σε πρωτάθλημα και Κύπελλο αντίστοιχα, όμως η αμυντική του επίδοση συνεχίζει να προβληματίζει.

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Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στο μεγάλο ματς της βραδιάς στη Super League. Η Ένωση ψάχνει να ορθοποδήσει στο πρωτάθλημα μετά την αναπάντεχη γκέλα πριν μια εβδομάδα στη Λεωφόρο, όταν η ανώτερη Κηφισιά κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 στην τελευταία φάση του αγώνα και να κόψει απότομα την ανηφορική πορεία της ομάδας του Νίκολιτς. Οι Κιτρινόμαυροι επέδειξαν μια υπερβολική χαλαρότητα μετά την πρόκριση στο Champions League και προβλημάτισαν με την παρουσία τους κόντρα στην ομάδα των Βορείων Προαστίων, η οποία τους έκανε τη ζημιά στο τέλος και τους... ταρακούνησε ενόψει του αγώνα απέναντι στον Άρη.

Το σύνολο του Μιχάλη Γρηγορίου, από την πλευρά του, μετράει το 2/2 στο ξεκίνημά στο πρωτάθλημα και ψάχνει ένα μεγάλο αποτέλεσμα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παραγωγικά οι Θεσσαλονικείς δείχνουν πολύ υποσχόμενα στοιχεία με πέντε γκολ σε μόλις δυο ματς, αν και την ίδια ώρα δεν έχουν καταφέρει να κρατήσουν απαραβίαστη την εστία τους στο πρωτάθλημα. Απέναντι στην ΑΕΚ των Γιόβιτς - Βάργκα η αμυντική απόδοση θα μπορούσε να μετατραπεί σε μεγάλο αγκάθι, όμως και η αρνητική παράδοση στα εκτός έδρας ραντεβού κόντρα στους Κιτρινόμαυρους με μόλις μια νίκη στα προηγούμενα εννιά ματς.

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