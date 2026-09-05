Ζάρας: «Ήταν το σωστό timing για να ξεκινήσω κάτι καινούργιο»

Ο Θοδωρής Ζάρας «φιλοξενήθηκε» στο ΕΟΚ WebRadio και μίλησε για την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Αναλυτικά είπε:

Για το πώς πήρε την απόφαση να σταματήσει το μπάσκετ: «Το επεξεργαζόμουν αρκετά, ειδικά φέτος. Τα τελευταία χρόνια προετοίμαζα και το μυαλό μου ότι θα έρθει αυτή η στιγμή, τον χρόνο δεν τον έχει κερδίσει κανένας. Ήρθε και η πρόταση του ΠΑΟΚ και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλό το timing για να πω ότι “μέχρι εδώ ήταν, ώρα να συνεχίσω παρακάτω”. Οπότε, το είδα κάπως έτσι, ότι θα ξεκινήσω μια καινούργια καριέρα, μου αρέσουν και οι προκλήσεις και η απόφαση πάρθηκε στο μυαλό μου ήρεμα. Βέβαια, η προσαρμογή είναι λίγο δύσκολη, αλλά είμαι εντάξει με τον εαυτό μου και αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Για το αν έχει συνειδητοποιήσει την απόφασή του αυτή: «Προσπαθώ να το βάλω στο μυαλό μου. Είναι μια δύσκολη διαδικασία όλη αυτή, αλλά ήξερα ότι θα την περάσω κάποια στιγμή και ότι θα έπρεπε να σταματήσω για να ξεκινήσω κάτι καινούργιο».

Για το ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι που πρέπει να συνηθίσει: «Όταν κάνεις κάτι επαγγελματικά από 16 ετών έχεις “χτίσει” μια καθημερινή ρουτίνα. Όταν αυτή η ρουτίνα αλλάζει, σου λείπει. Η διαδικασία, δηλαδή το να βάζεις το σορτσάκι και να ξαναγίνεσαι παιδί, αλλά είναι κάτι που συνηθίζεις».

Για το τι του έχει προσφέρει ο επαγγελματικός αθλητισμός που θα «κουβαλάει» για πάντα μαζί του: «Σε βοηθάει να εξελιχθείς πάρα πολύ σαν άνθρωπος. Μαθαίνεις πολλά πράγματα, όπως η πειθαρχία, το να λειτουργείς υπό πίεση ή κάτω από κριτική, να λειτουργείς μέσα σε ένα σύνολο με δώδεκα διαφορετικούς χαρακτήρες. Όλα αυτά σε κάνουν να εξελιχθείς και να γίνεις καλύτερος. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που κατάφερα ν’ ασχοληθώ με το άθλημα που αγάπησα και αυτό με εξέλιξε σαν άνθρωπο».

Για τη διαχείριση της πίεσης σαν αθλητής: «Η διαχείριση της κριτικής είναι διαφορετική σε κάθε άνθρωπο. Εγώ μπορούσα να τη διαχειριστώ καλά, ακόμη και όταν πιεζόμουν, γιατί υπήρχαν και δύσκολες περίοδοι. Ο μόνος τρόπος που με βοηθούσε να το ξεπεράσω ήταν η δουλειά μέσα στο γήπεδο, αυτή με έκανε να βρω και πάλι το κίνητρο».

Για το πώς κυλάει η επόμενη μέρα: «Είναι μια ομαλή κατάσταση. Εγώ πλέον ασχολούμαι με το αναπτυξιακό κομμάτι, ανέλαβα φέτος μια θέση στον ΠΑΟΚ η οποία μου επιτρέπει να μη φεύγω από τα γήπεδα. Είμαι σε ένα πολύ υπεύθυνο πόστο, γιατί έχει να κάνει με τις νεαρές ηλικίες, και προσπαθώ να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό».

Για τη φιλοσοφία και τον στόχο των ακαδημιών του ΠΑΟΚ: «Θα δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στα νέα παιδιά και στην ακαδημία μας. Θέλουμε να αλλάξουμε λίγο την υπάρχουσα κατάσταση, γιατί, όπως βλέπουμε, τα παιδιά λιγοστεύουν και σε αριθμό ενασχόλησης με το άθλημα, αλλά και αυτά που μπορούν να ξεχωρίσουν, σε σχέση πάντα με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε να το αλλάξουμε».

Για το αν υπάρχει στόχος στον ΠΑΟΚ η ενίσχυση της ανδρικής ομάδας με παιδιά των ακαδημιών του: «Αν γίνει αυτό στο μέλλον, τότε θα είναι ένα κομμάτι επιτυχίας για εμάς. Εμείς θέλουμε να γεμίσουμε τη “δεξαμενή” πρώτα απ’ όλα, να παίξουμε λίγο με τα στατιστικά να το πω έτσι. Με τη σωστή δουλειά που θα γίνει και με τη μεγάλη “δεξαμενή”, θα παίξουμε και με τα στατιστικά ούτως ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε παιδιά που να ενισχύσουν την μεγάλη ομάδα. Ακόμη και τα παιδιά που δε θα καταφέρουν να το κάνουν αυτό, θα δουλέψουν σωστά και θα έχουν μια βάση ώστε να μπορέσουν να ενισχύσουν άλλες ομάδες της Ελλάδας».

Για το αν βοηθάει η ανάπτυξη του ΠΑΟΚ στο ανδρικό τμήμα στο να προσεγγίσει η ομάδα πιο εύκολα παιδιά για τις ακαδημίες της: «Πιστεύω πως θα είναι ένα έξτρα κίνητρο να έρθουν τα νέα παιδιά στην ομάδα. Θέλω να πιστεύω πως αυτό δε θα συμβεί μόνο στον ΠΑΟΚ αλλά και σε άλλες ομάδες, η μια “τραβάει” την άλλη. Θεωρώ ότι ξεκινάει μια καλή εποχή, ήδη ο κύριος Μυστακίδης, ο πρόεδρός μας, έχει δείξει με τον καλύτερο τρόπο τις διαθέσεις που έχει. Είμαστε πολύ τυχεροί που αποφάσισε να αναλάβει το μπασκετικό μας τμήμα. Το γεγονός ότι έρχονται παίκτες μεγάλου βεληνεκούς στον σύλλογο αποτελεί και αυτό ένα έξτρα κίνητρο για να έρθουν νέα παιδιά στην ομάδα».