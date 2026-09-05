Συνετρίβη Phantom στην Τανάγρα στην «Athens Flying Week»

Ένα μαχητικό τύπου Phantom F-4 συνετρίβη λίγο πριν τις 15:00 στην Τανάγρα, όπου πραγματοποιείται το αεροπορικό σόου Athens Flying Week.

Το αεροπλάνο συνετρίβη στον διάδρομο απογείωσης και αυτή τη στιγμή φλέγεται. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν οι χειριστές ήταν δύο ή ένας, όπως και το αν πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος.

Το μαχητικό είχε απογειωθεί, για λίγο πέταξε πάνω από τον κόσμο αλλά στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια ελιγμού κατέπεσε. Δεν φάνηκε να εκτοξεύεται ο πιλότος ή οι πιλότοι.

Χιλιάδες κόσμου παρακολουθούν σοκαρισμένοι ενώ μαύροι πυκνοί καπνοί αναδύονται από το σημείο.

Αναμένεται να φτάσουν στο σημείο σωστικά συνεργεία καθώς και η πυροσβεστική.