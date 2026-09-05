Βίντεο από το φιλικό του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι

Το «τριφύλλι» είχε πολλές απουσίες, αφού συνολικά έπαιξε χωρίς 9 παίκτες, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να δείχνει χρόνο συμμετοχής στους αθλητές που βοηθούν στην προετοιμασία.
Η «πράσινη» ΚΑΕ ωστόσο δημοσίευσε βίντεο με τις στιγμές από το φιλικό, για να πάρει ο κόσμος του Παναθηναϊκού μία πρώτη γεύση από την ομάδα.
First run in game conditions ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 5, 2026
Time to take a closer, inside look at our opening friendly matchup of the new season 💪#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/uux8O548ci