Βίντεο από το φιλικό του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι

Ο Παναθηναϊκός έδωσε το πρώτο του φιλικό κόντρα στο Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Το «τριφύλλι» είχε πολλές απουσίες, αφού συνολικά έπαιξε χωρίς 9 παίκτες, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να δείχνει χρόνο συμμετοχής στους αθλητές που βοηθούν στην προετοιμασία.

Η «πράσινη» ΚΑΕ ωστόσο δημοσίευσε βίντεο με τις στιγμές από το φιλικό, για να πάρει ο κόσμος του Παναθηναϊκού μία πρώτη γεύση από την ομάδα.