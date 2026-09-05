Ψυχικό: 3 ανήλικοι συνελήφθησαν για τη χθεσινή πυρκαγιά – Πέταξαν κροτίδες

Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, περίπου στις 18:50, σε υπαίθρια έκταση στα όρια του Ψυχικού, του άνω τμήματος του άλσους Βεΐκου και του Γαλατσίου.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) πραγματοποίησαν αυτοψία στο σημείο, συνέλεξαν και αξιολόγησαν στοιχεία και έλαβαν καταθέσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι συνθήκες και ο μηχανισμός πρόκλησης της φωτιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την προανακριτική έρευνα της ΔΑΕΕ, οι τρεις ανήλικοι πέταξαν κροτίδες σε ξηρή φυτική ύλη με αποτέλεσμα αυτή να αναφλεγεί και να προκληθεί πυρκαγιά.

Αποδέχθηκαν την εμπλοκή τους και ζήτησαν συγγνώμη

Κατά την εξέτασή τους, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, οι ανήλικοι αποδέχθηκαν την εμπλοκή τους και περιέγραψαν τις ενέργειές τους πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ενώ εξέφρασαν μεταμέλεια και ζήτησαν συγγνώμη για το περιστατικό.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, μαζί με το προανακριτικό υλικό, για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Πηγή: naftemporiki.gr