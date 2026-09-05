H Ford Βελμάρ συμμετέχει στη “FORD - Πρωτοβουλία Συλλογής Τροφίμων 2026”

Η Ford Βελμάρ συμμετέχει για 2η συνεχή χρονιά στη “FORD - Πρωτοβουλία Συλλογής Τροφίμων 2026”, μέρος της παγκόσμιας προσπάθειας της Ford για την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων μέσω της Μεγαλύτερης Εκστρατείας Συλλογής Τροφίμων από Εμπόρους Αυτοκινήτων στον Κόσμο.

Η Ford Βελμάρ συμμετέχει για 2η συνεχή χρονιά και προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει στη “FORD -Πρωτοβουλία Συλλογής Τροφίμων 2026”, μέρος της παγκόσμιας προσπάθειας της Ford για την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων μέσω της Μεγαλύτερης Εκστρατείας Συλλογής Τροφίμων από Εμπόρους Αυτοκινήτων στον Κόσμο.

Η Ford Βελμάρ μαζί με όλους τους εμπόρους Ford σε όλο τον κόσμο ενώνονται για να υποστηρίξουν τις τοπικές κοινότητες μέσω της “FORD - Πρωτοβουλία Παγκόσμιας Συλλογής Τροφίμων” - μιας κομβικής στιγμής της πρωτοβουλίας Ford Building Together. Αυτή η παγκόσμια ενεργοποίηση δείχνει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν οι έμποροι, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και οι μη κερδοσκοπικοί συνεργάτες συσπειρώνονται γύρω από έναν κοινό σκοπό για να κάνουν μια ουσιαστική διαφορά σε τοπικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Ford Βελμάρ προσκαλεί την κοινότητα να συμμετάσχει καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου έως και τις 10 Οκτωβρίου, σε συνεργασία με το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αμαρουσίου και το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, στη συλλογή δωρεών τροφίμων που υποστηρίζουν άμεσα τις τοπικές ανάγκες. Η Ford Βελμάρ προσκαλεί τους πελάτες και τα μέλη της κοινότητας να δωρίσουν μη ευπαθή τρόφιμα και να λάβουν μέρος στην πρωτοβουλία.

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