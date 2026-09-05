Το έβγαλε από μέσα του για τους Κλίπερς ο Πολ: «Από τα πιο ασεβή πράγματα που έχω βιώσει»

Ο Κρις Πολ σε δηλώσεις του εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που του φέρθηκαν οι Κλίπερς.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Build or Break Podcast»:

«Είναι πιθανότατα ένα από τα πιο ασεβή πράγματα που έχω βιώσει. Έχω περάσει πολλά τρελά πράγματα στην καριέρα μου. Έχοντας μεγαλύτερα παιδιά και μια σύζυγο που γνωρίζουν πολύ καλά όσα συμβαίνουν καθημερινά στην ομάδα και στον οργανισμό, προφανώς ήμουν εκνευρισμένος, αλλά το ίδιο συνέβαινε και με την οικογένειά μου και τους ανθρώπους μου.



Νομίζω ότι, επειδή έχουμε επενδύσει τόσα πολλά στην ομάδα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, το να βλέπεις τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τα πράγματα...



Σου δείχνει ότι, ανεξάρτητα από το τι κάνεις ή τι έχεις κάνει, κανείς δεν νοιάζεται».