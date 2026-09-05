Μητέρα κρέμασε τον 2χρονο γιο της επειδή πίστευε ότι ήταν ο «Αντίχριστος» - Λίγο πριν συζητούσε για τη Λίντσεϊ Κλάνσι

Μητέρα από το Ιλινόις κατηγορείται ότι κρέμασε τον 2χρονο γιο της, επειδή πίστευε πως ήταν ο «Αντίχριστος» και ο «διάβολος».

Το έγκλημα - σύμφωνα με την New York Post, αποκαλύφτηκε όταν ένας γείτονας βρήκε τον δύο χρονών Μπάρετ κρεμασμένο από τα δοκάρια στο υπόγειο του οικογενειακού σπιτιού. Η 38χρονη Κόρι Γούολς, μητέρα του παιδιού παραδέχτηκε ότι αυτή σκότωσε τον γιο της και τώρα αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού.

Ο μικρός Μπάρετ βρέθηκε με θηλιά γύρω από τον λαιμό του. Ο γείτονας κάλεσε την αστυνομία και επιχείρησε να του κάνει ΚΑΡΠΑ, ενημερώνοντας ότι το παιδί δεν είχε σφυγμό. Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ η νεκροψία επιβεβαίωσε ότι πέθανε από ασφυξία.

Βρέθηκε στην μπανιέρα σε νερό με αίμα

Η Γουόλς εντοπίστηκε στη συνέχεια ξαπλωμένη μέσα σε μπανιέρα, πλήρως ντυμένη και μέσα σε νερό με αίμα. Οι αστυνομικοί εκτίμησαν ότι είχε επιχειρήσει να αυτοκτονήσει.

Στο σπίτι βρίσκονταν και τρία ακόμη παιδιά, τα οποία εντοπίστηκαν σώα.

Τα φρικιαστικά μηνύματα

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η Γουόλς είχε δείξει έντονο ενδιαφέρον για τη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, της νοσηλεύτριας από τη Μασαχουσέτη που κατηγορήθηκε ότι σκότωσε τα τρία παιδιά της, προτού επιχειρήσει να αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η Γουόλς έστειλε μηνύματα σε φίλους της για την υπόθεση στις 12:30 το μεσημέρι της Τρίτης, περίπου τρεις ώρες πριν βρεθεί νεκρός ο Μπάρετ.

Πηγή: Ethnos.gr