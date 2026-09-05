Aποθέωσε το κοινό και... το backhand με το ένα χέρι ο Τσιτσιπάς (vid)

Με το χαμόγελο να μην φεύγει από τα χείλη του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε για τη σπουδαία νίκη του επί του Γίρι Λεχέτσκα, αλλά κυρίως για την απίστευτη στήριξη που έλαβε από το κοινό της Νέας Υόρκης. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Ο Έλληνας τενίστας δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, ευχαριστώντας τους φιλάθλους που στάθηκαν στο πλευρό του σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

«Αρχίζουν να με αγκαλιάζουν και αυτό είναι πολύ όμορφο. Δεν έχω ξαναζήσει ποτέ τέτοια υποστήριξη στη Νέα Υόρκη. Παιδιά, είστε εκπληκτικοί, πραγματικά εκπληκτικοί. Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, θα ήθελα να δώσω σε κάθε φίλαθλο εδώ που με υποστήριξε μια διαπίστευση. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό αυτό! Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ένα τρελό ματς εδώ. Δεν ξεκίνησα με τον καλύτερο τρόπο, αλλά με κρατήσατε μέσα στο παιχνίδι. Η ομάδα μου με κράτησε επίσης μέσα στον αγώνα, ήταν μια εκπληκτική ατμόσφαιρα. Τι όμορφη, ηλεκτρισμένη βραδιά!».

Η ξεχωριστή σχέση με τον Μουράτογλου

Η συζήτηση στη συνέχεια πήγε στον Πατρίκ Μουράτογλου, ο οποίος αποτελεί πλέον μέλος της ομάδας του. Ο Τσιτσιπάς αναφέρθηκε στη σχέση τους, η οποία ξεκινά από την εφηβική του ηλικία, όταν ο Γάλλος προπονητής είχε πιστέψει στις δυνατότητές του.

«Γνωρίζω τον Πατρίκ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που πίστεψε πραγματικά σε μένα σε όλη τη διάρκεια της πορείας μου ως junior. Με πήρε τηλέφωνο όταν ήμουν 15 ετών και με προσκάλεσε στην ακαδημία του. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Τώρα έχει την ευκαιρία να αποτελεί μέρος της ομάδας μου.

Χτίζουμε μια όμορφη ατμόσφαιρα και είμαι πραγματικά περήφανος και χαρούμενος γι’ αυτό».

«Keep One-Hander Alive»

Ο Τσιτσιπάς, φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στο backhand με το ένα χέρι. Ο ίδιος αποτελεί έναν από τους τελευταίους κορυφαίους εκπροσώπους του συγκεκριμένου χτυπήματος και θέλει να συμβάλει ώστε να μη χαθεί από το σύγχρονο τένις.

«Θα ήθελα να ξεκινήσω κάποιου είδους κίνημα. Κάτι σαν hashtag “Keep One-Hander Alive” ή κάτι τέτοιο. Υπάρχει ένα νεαρό παιδί που έχω αναλάβει να καθοδηγώ και βρίσκεται στην Ιαπωνία.

Ο πατέρας του επικοινώνησε μαζί μου πριν από περίπου τέσσερα-πέντε χρόνια και μου είπε: “Ο γιος μου θέλει πραγματικά να παίξει backhand με το ένα χέρι”. Έτσι, τον καθοδηγώ και τον ενθαρρύνω να επιμείνει στο one-handed backhand, γιατί η επόμενη γενιά χρειάζεται πολλούς τέτοιους παίκτες.

Πραγματικά δεν θέλω αυτό το χτύπημα να χαθεί και να εξαφανιστεί. Ελπίζω, λοιπόν, η νεότερη γενιά να το διατηρήσει ζωντανό και, φυσικά, είμαι εδώ για να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ».

Το μήνυμα στους Έλληνες της Νέας Υόρκης

Η on court συνέντευξη ολοκληρώθηκε με ένα ξεχωριστό μήνυμα προς την ελληνική κοινότητα της Νέας Υόρκης και, φυσικά, προς τους Έλληνες της Αστόρια.

«Σε όλους τους Έλληνες της Αστόρια — όχι μόνο της Αστόρια, αλλά της Νέας Υόρκης… ας πούμε ολόκληρου του κόσμου.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκπληκτική υποστήριξη. Ήξερα ότι θα έχω καλή υποστήριξη εδώ, αν αυτοί οι Έλληνες βγουν από τη… φωλιά τους στην Αστόρια ή από όπου κι αν μένουν.

Οπότε, ελάτε όσο περισσότεροι μπορείτε εδώ και ας κάνουμε ολόκληρο σόου από αυτό. Θα είναι εκπληκτικό!».