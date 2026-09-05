Ο Στέφανος επέστρεψε: Για πρώτη φορά στους «16» του US Open! (vid)

Ο εκπληκτικός Στέφανος Τσιτσιπάς γύρισε το ματς με τον Γίρι Λεχέτσκα και θα παίξει για παρθενική φορά στον τέταρτο γύρο του US Open! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

Παίζοντας το καλύτερό του τένις, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.53) λύγισε τον 24χρονο Τσέχο (Νο.19) με 2-6, 6-1, 7-6(3), 6-1 σε 2 ώρες και 32 λεπτά και πήρε πανηγυρική πρόκριση στη φάση των «16», όπου θα περιμένει Μπεν Σέλτον ή Ντένις Σαποβάλοφ!

Όπως και στα δύο προηγούμενα ματς του στη Νέα Υόρκη, ο Στέφανος έπαιξε με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, εμπιστεύτηκε τα χτυπήματά του και δεν έχασε την αυτοκυριαρχία του όταν... βγήκε αρχικά από τον δρόμο του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι έχασε το πρώτο σετ και στους τρεις αγώνες του, αλλά πήρε τα τρία επόμενα, δείχνοντας περίσσιο πάθος και πίστη!

Είναι φανερό ότι πλέον είναι ήρεμος στο γήπεδο και σημαντικό ρόλο σε αυτό έχει παίξει η ομάδα του, που είναι εκεί όταν πρέπει και τον ενισχύει αφάνταστα, χωρίς υπερβολική πληροφορία!

Και χωρίς να δείχνει απογοήτευση όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν πολύ καλά, όπως συνέβη στο πρώτο σετ του αγώνα, όπου ο Λεχέτσκα ήταν κυρίαρχος και δεν άφησε τον Στεφ να πάρει ούτε ανάσα.

Στο δεύτερο σετ, ωστόσο, η εικόνα του αγώνα άλλαξε... δραματικά, με τον Τσιτσιπά να σερβίρει εξαιρετικά, αλλά και να διαβάζει πολύ καλύτερα το σερβίς του αντιπάλου του.

Έφερε, λοιπόν, με επιβλητικό τρόπο το ματς στα ίσα, μέσα σε αποθέωση από το Grandstand, και μπήκε σαφέστατα στη θέση του οδηγού. Ο Λεχέτσκα, βέβαια, δεν το έβαλε κάτω και ανέβασε ξανά την απόδοσή του, πιέζοντας και το σερβίς του Στεφ. Ο 28χρονος τενίστας έσβησε ένα μπρέικ πόιντ και τελικά οι διαφορές λύθηκαν στο τάι μπρέικ, όπου ήταν πραγματικό φανταστικός!

Με τον αέρα του 2-1 και τον κόσμο ξεκάθαρα στο πλευρό του, ο Στέφανος δεν έβγαλε το πόδι από το γκάζι μέχρι το φινάλε και με μεγαλειώδη εμφάνιση στο τέταρτο σετ σφράγισε τη μεγάλη πρόκριση, κάνοντας και το 3-2 στο head to head με τον Λεχέτσκα.

Όταν παίζει έτσι, μπορεί να χτυπήσει κάθε αντίπαλο!

Photo: Arthur Bobko