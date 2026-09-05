Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών: Αμερικάνικο μήνυμα με το Καλημέρα…

Δράση από όλους τους ομίλους περιελάμβανε η πρώτη μέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών και επιγραμματικά, τα πιο σημαντικά θέματα που προέκυψαν ήταν τα εξής:

Με βάση το σύστημα διεξαγωγής, από τους 4 ομίλους των 4 ομάδων, οι πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά, ενώ ο 2ος και ο 3ος διασταυρώνονται με άλλον όμιλο (ο Α με τον Β και ο Γ με τον Δ) για να παίξουν νοκ άουτ αγώνες πρόκρισης.

Η Ιαπωνία επιβεβαίωσε τη φήμη της ως μία ομάδα με πολύ μεγάλη ικανότητα στο σκοράρισμα, φορτώνοντας με 102 πόντους του Μάλι. Με αυτή τη νίκη η Ιαπωνία έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση…

Η Σακί Χαγιάσι είχε 9/15 τρίποντα στον αγώνα της Ιαπωνίας σε 23 λεπτά

Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στην Berlin Arena, όπου σημειώθηκε sold out με 12.550 φιλάθλους να αποθεώνουν στο τέλος την Γερμανία παρά τη ήττα από την Ισπανία.

Η Κορέα που μοίρασε συνολικά 32 ασίστ, έκανε το μεγάλο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση με τη νίκη της 99-81 κόντρα στη Νιγηρία και με μία διαφορά που της δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η Μέσεμαν έκανε προσωπικό ρεκόρ πόντων στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τους 27 που σημείωσε κόντρα στην Τουρκία.

Η Κέτλιν Κλαρκ μοίρασε 11 ασίστ στο ντεμπούτο της σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Καμία άλλη παίκτρια των ΗΠΑ στην ιστορία δεν έχει «γράψει» περισσότερες τελικές πάσες σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το πανόραμα των ομίλων

Α΄ΟΜΙΛΟΣ

ΙΑΠΩΝΙΑ - ΜΑΛΙ: 102-97

Tο προσωπικό ρεσιτάλ της Χαγιάσι

Για σχεδόν τριάντα λεπτά, το Μάλι κρατούσε το παιχνίδι στα χέρια του. Προηγήθηκε τρεις φορές κατά τη διάρκεια του ματς με δέκα πόντους και έδειχνε ικανό να ξεκινήσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο με μία μεγάλη έκπληξη. Οι Αφρικανές βρέθηκα μπροστά στο σκορ συνολικά 30 λεπτά σχεδόν.

Κι όμως η Ιαπωνία που ήταν επικεφαλής για μόλις 7 λεπτά αποδείχτηκε ότι ιτιά ήξερε πολύ καλά τι να κάνει για να γράψει την ιστορία με το δικό της τρόπο, κερδίζοντας τελικά με 102-97. Η Ιαπωνία έκανε ένα εκρηκτικό 8-0 σε μόλις 42 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο μετατρέποντας το το 45-52 σε 52-52, πριν το Μάλι όμως, απαντήσει με 15-0 και ξαναφύγει στο +10 (από 61-56 το σκορ έγινε 61-71) . Στο φινάλε, όμως, μίλησε η Σάκι Χαγιάσι. Με τρίποντο στα 4:28 έκανε το 87-85 και έστειλε την Ιαπωνία έως το +6, σε επιμέρους 18-9, διάστημα στο οποίο είχε 4/4 τρίποντα.

Η Χαγιάσι τελείωσε με 27 πόντους έχοντας του εντυπωσιακό 9/15 τρίποντα, χωρίς κανένα λάθος. Τα 9 τρίποντα της Χαγιάσι αποτελούν ρεκόρ Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς το προηγούμενο κρατούσε η Κορεάτισσα Μπέον Γιέον-Χα και η Κουβανή Γκρίσελ Χερέρα Μέντες με 8 τρίποντα από το 2002 και το 1998 αντίστοιχα.

Η Κοκόρο Τανάκα πρόσθεσε 18 πόντους και 7 ασίστ. Για το Μάλι, η Αμινάτα Σανγκαρέ άγγιξε την τελειότητα: 22 πόντοι με 9/10 σουτ και 8 ριμπάουντ. Η Ιαπωνία πέτυχε 20 τρίποντα, καταρρίπτοντας το ρεκόρ της διοργάνωσης που κρατούσε η ίδια από το 1998 με 18 τρίποντα κόντρα στην Κένυα. Μια ήττα που πόνεσε·λοιπόν και ένα come back από την Ιαπωνία που μπήκε στα βιβλία.

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ΙΣΠΑΝΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 83-53

Εκπληκτική ατμόσφαιρα, ανίκητη Ισπανία

Μπροστά σε 12.550 θεατές στο Βερολίνο, η Γερμανία περίμενε μια γιορτή. Και πράγματι η γιορτή είχε στηθεί σε μία εκπληκτική ατμόσφαιρα με τους φιλάθλους της Γερμανίας να γεμίζουν από άκρη σε άκρη την Berlin Arena. Η Ισπανία όμως τής παρέδωσε ένα καλό μάθημα. Το 83-53 χτίστηκε από πολύ σύντομα, καθώς η Ισπανία, που φέτος μοιάζει αποφασισμένη να σπάσει το ταβάνι της και να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από μία θέση στην τετράδα, προηγήθηκε 39:13.

Η Φαμ είχε μία πληθωρική παρουσία με 17 πόντους, τρία κοψίματα, δύο κλεψίματα και κανένα λάθος, αλλά η Ρακέλ Καρέρα σημείωσε double-double με 10 πόντους και 10 ριμπάουντ. Η Κόντε είχε 13 πόντους και τέσσερα τρίποντα και η Ιγιάνα Μαρτίν πρόσθεσε 12 πόντους με 5/6 σουτ και τέσσερις ασίστ, επιβεβαιώνοντας το ισπανικό βάθος στον πάγκο.

Για τη Γερμανία, η Λεόνι Φίμπιχ σταμάτησε στους 13 πόντους. Η διαφορά έφτασε στους 32 πόντους, 79-47, πέντε λεπτά πριν από το τέλος και τα δόντια της Ισπανικής ομάδας φάνηκαν από νωρίες. Και δεν δε θέλει να βρεθεί κανείς που να την αμφισβητήσει.

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Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΚΟΡΕΑ - ΝΙΓΗΡΙΑ: 99-81

Το μεγάλο βήμα για την πρόκριση

Ίσως στον πιο ανοιχτό όμιλο του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Κορέα, έχοντας τρεις παίκτριες να μοιράζουν συνολικά 32 ασίστ (Χέο 6, Κανγκ 7, Αν 8) έκανε θαυμάσιο ξεκίνημα και έβαλε πολύ ισχυρές βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Για ένα ημίχρονο, η Νιγηρία, της νέας παίκτριας του Αθηναϊκού, Βικτόρια Μακόλεϊ που είχε 10 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 15 λεπτά, ανάγκασε την Κορέα να ανησυχήσει πολύ έντονα. Το προβάδισμα άλλαξε εννέα φορές στο ματς, όμως η ασιατική ομάδα, έχοντας κερδίσει τις τρεις από τις τέσσερις περιόδους, μετέτρεψε τελικά τη μάχη σε καθαρή νίκη, 99-81, στο Βερολίνο. Η τελευταία αλλαγή στο σκορ ήταν και η καθοριστική. Με 7:02 για το ημίχρονο, η Χαεράν Λι διείσδυσε για το 33-32. Από τότε το πράγμα κύλησε όπως ακριβώς το φανταζόταν η ομάδα από την Ασία, στηριζόμενη στην πίεση και στις σωστές αποφάσεις της.

Η Τζιχιούν Παρκ ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια του ματς με 27 πόντους, έξι κλεψίματα και μόλις ένα λάθος, σε μια εμφάνιση που συνδύασε τόσο το σκορ όσο και την εξαιρετική άμυνα. Δίπλα της, η Λισούλ Κανγκ πρόσφερε 20 πόντους και επτά ασίστ, έχοντας ανάψει τη σπίθα από την πρώτη περίοδο με τρία διαδοχικά τρίποντα. Η Έιμι Οκόνκουο κράτησε όρθια τη Νιγηρία με 22 πόντους.

Μάλιστα, η Οκόνκουο πέτυχε όλους τους πόντους στο σερί 7-0 στην τρίτη περίοδο, μετατρέποντας το 59-51 σε 59-58 και ξαναβάζοντας τη Νιγηρία στο ματς. Η απάντηση ήρθε αργότερα καθώς στο τελευταίο δίλεπτο, η Κορέα έτρεξε δικό της 7-0, από το 90-78 στο 97-78. Η Κορέα άντεξε και η επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου μάλλον την περιμένει πια…

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ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ: 53-99

Φέρτε τους τις ΗΠΑ!

Από την πρώτη περίοδο κιόλας, όταν το σκορ είχε ανέβει στο 29-11 για τη Γαλλία, όλοι ήξεραν ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει… Φαίνεται ότι οι παίκτριες του Ζαν Τουπάν, πατέρα του Αξελ, που είχε περάσει από τον Ολυμπιακό πριν από κάποια χρόνια, ταξίδεψαν στο Βερολίνο έχοντας το μαχαίρι στα δόντια.

Δεν μπορούν να ξέρουν που θα τους φέρει η μοίρα, αλλά αν τους μέλλει να διεκδικήσουν το χρυσό μετάλλιο, θέλουν φεύγοντας από το γήπεδο να ξέρουν ότι έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Οι νοκ άουτ αγώνες είναι ακόμα μακριά, αλλά με το …bonjour, οι Γαλλίδες ήθελαν να στείλουν το μήνυμα τους. Η Γκάμπια Γουίλιαμς έλυνε, η Γιοχάνες έδενε, η Μαλονγκά και η Αγιαγί ακολουθούσαν μαζί με τις συμπαίκτριες του και η Ουγγαρία μετατράπηκε στο τέλειο θύμα της πρεμιέρας για τις τρικολόρ.

Μόνο που οι Μαγιάρες ήξεραν πόσο δύσκολο έργο θα έχουν κόντρα στην ομάδα που ζει και ονειρεύεται να μπει στη μύτη Αμερικανίδων σε έναν πιθανό τελικό. Για αυτές του τουρνουά αρχίζει το Σάββατο 5.4, όταν και θα αντιμετωπίσουν τη Νιγηρία. Αυτός είναι ο δικός του τελικός. Η συντριβή από τη Γαλλία ήταν απλά μία όχι και πάρα πολύ ευχάριστη προθέρμανση.

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Γ’ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ: 70-54

Δεν άφησε κανένα περιθώριο

Η Αυστραλία, ένας από τα φαβορί για το βάθρο, επιβεβαίωσε της φήμη της, καθώς επιβλήθηκε άνετα τελικά με 70-54, του Πουέρτο Ρίκο.. Το Πουέρτο Ρίκο, δεν πέρασε ποτέ μπροστά στο σκορ, αλλά έπαιξε το παιχνίδι για σχεδόν 30 λεπτά και κάτι περισσότερο. Αρχικά αντέδρασε όταν η Αυστραλία προηγήθηκε 19-6, περίπου ενάμιση λεπτό πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, τρέχοντας σερί 10-0.

Οι Opals απάντησαν στην τρίτη περίοδο όταν από το 40-38 στα 3:31 έτρεξαν σερί 11-0 για το 51-38 στα 35΄΄, με τη Στεφ Τάλμποτ να πετυχαίνει έξι πόντους. Η Τάλμποτ ολοκλήρωσε με 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7/9 σουτ, ενώ η Έζι Μαγκμπέγκορ είχε 11 πόντους και 9 ριμπάουντ. Η Αρέλα Γκιράντες σημείωσε double-double με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ. Οι Opals έφτασαν δύο φορές στο +16 —66-50 στα 2:00 και 70-54 στα 24΄΄ της τέταρτης περιόδου— ενώ η πεντάδα Τάλμποτ, Σμιθ, Μαγκμπέγκορ, Μέλμπουρν και Μπόρλεϊς ήταν αυτή που ουσιαστικά έδωσε σαφές προβάδισμα όταν το Πουέρτο Ρίκο έδειχνε να μην τα παρατάει.

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ΒΕΛΓΙΟ - ΤΟΥΡΚΙΑ: 89-75

Εκπληκτική Μέσεμαν, μεγάλη κλάση η Βανλού

Η θρυλική Εμα Μέσεμαν δεν θα σταματήσει να μας εκπλήσσει ποτέ, ενώ η Τζούλι Βανλού μας υπογραμμίζει ότι η παρουσία της στο ελληνικό πρωτάθλημα ανεβάζει πάρα πολύ τον πήχη των προσδοκιών. Ίσως η κορυφαία ευρωπαία παίκτρια έγραψε ένα προσωπικό ρεκόρ σε Παγκόσμιο Κύπελλο με τους 27 πόντους που σημείωσε. Όσο μεγαλώνει τόσο καλύτερη γίνεται.

Το τελικό σκορ δεν αποτυπώνει τη δυσκολία της βελγικής νίκης, είναι όμως αποτέλεσμα μίας εντυπωσιακής εμφάνισης από τη Βελγίδα σούπερ σταρ που τελείωσε το ματς με 27 πόντους, 9, ριμπάουντ και 5 ασίστ. Για ένα ημίχρονο, η Τουρκία ήταν εκεί, δυνατή, παρούσα, διεκδικήτρια της νίκης. Με δικό της 7-0, μετέτρεψε το εις βάρος της 37-40 σε 44-40 και έμοιαζε να παίρνει τον έλεγχο, όμως 26 δευτερόλεπτα πριν από την ανάπαυλα η Μαξουέλα Λισόβα-Μπάκα ισοφάρισε 44-44.

Και τότε ήταν που φάνηκε να αλλάζει η ιστορία. Στην τρίτη περίοδο, το Βέλγιο έτρεξε πολύ γρήγορα ένα σερί 11-0 και το 44-45 έγινε 55-45, με την Κιάρα Λίνσκενς να σημειώνει έξι πόντους και τη Ζουλί Βανλού πέντε. Οι Βελγίδες σε αυτό το διάστημα δεν έκαναν ούτε ένα λάθος, ενώ η Τουρκία είχε μόλις 1/10 σουτ.

Πάνω από όλα, όμως, υπήρχε η Έμα Μέσεμαν που με ένα δικό της masterpiece υπέγραψε μια ολοκληρωτική εμφάνιση, ενώ η νέα παίκτρια του Αθηναϊκού, η σπουδαία Τζούλι Βανλού πρόσθεσε 22 πόντους με έξι τρίποντα. Η Σεβγκί Ουζούν απάντησε με 11 πόντους και 11 ασίστ, αλλά δεν μπορούσε να ανακόψει μόνη της το βέλγικο κύμα. Η διαφορά έφτασε δύο φορές τους 20 πόντους αλλά πολύ πιο πριν το Βέλγιο είχε εξαλείψει κάθε αμφιβολία.

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Δ’ ΟΜΙΛΟΣ

ΗΠΑ - ΚΙΝΑ: 94-61

Η Κλαρκ διέγραψε κάθε υποψία …ντέρμπι

Η Κέιτλιν Κλαρκ παίζοντας …σβηστά πέτυχε double-double με 14 πόντους και 11 ασίστ, χωρίς ούτε ένα λάθος στη νίκη των ΗΠΑ επί της Κίνας με 94-61 στο remake του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022. Στη Max-Schmeling-Halle στο Βερολίνο, οι Αμερικανίδες άνοιξανένα προβάδισμα 27-14 στην πρώτη περίοδο και το μεγάλωναν στο υπόλοιπο του αγώνα. Η Κίνα δεν κατάφερε ποτέ να είναι ανταγωνιστική.

Οι ΗΠΑ έτρεξαν επιμέρους 10-2 χωρίς λάθος νωρίς στην πρώτη περίοδο και έκτοτε δεν κοίταξαν πίσω, φτάνοντας στο 94-61.Η Στο επίκεντρο όλων βρισκόταν φυσικά η Κέιτλιν Κλαρκ που οργάνωσε με ωριμότητα μια επίθεση γεμάτη επιλογές. Η Μπέκερς και η Χάουαρντ πρόσθεσαν επίσης από 14 πόντους, ενώ η Λούο Σινιού ξεχώρισε για την Κίνα. Η Τζάκι Γιανγκ πρόσθεσε 12 πόντους χωρίς λάθος, επιβεβαιώνοντας πως η αμερικανική υπεροχή δεν εξαρτιόταν ποτέ αποκλειστικά από μία μόνο πρωταγωνίστρια.

Η εικόνα της υπεροχής των ΗΠΑ που αποφάσισαν από νωρίς να δείξουν ποιος είναι το αφεντικό σε αυτό το ΠΚ, συμπυκνώθηκε στο γεγονός ότι η πεντάδα με Μπέκερς, Κλαρκ, Ρις, Χάουαρντ και Ιριαφέν έγραψε +10 σε μόλις 2:52 λεπτά. Ταλέντο, βάθος και χημεία, στην ίδια εικόνα.

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ΤΣΕΧΙΑ -ΙΤΑΛΙΑ: 54-63

Τα 32 χρόνια της κατάρας, σταμάτησαν και επίσημα με νίκη

Η αναμονή τελείωσε… Η τελευταία νίκη της Ιταλίας σε Παγκόσμιο Κύπελλο σημειώθηκε 32 χρόνια πριν. Το 1994, κόντρα στην Ιαπωνία. Με 90-75. Έκτοτε η Ιταλία δεν εμφανίστηκε ποτέ ξανά σε αυτή τη σκηνή. Μέχρι που ήρθε η στιγμή αυτή η κατάρα να σπάσει.

Η Σεσίλια Ζανταλασίνι κουβαλάει το πάθος και το κίνητρο μίας πρωτοεμφανιζόμενης νεαρής. Αλλά δεν είναι… Αντιθέτως. Είναι μία πολύπειρη σταρ που έχει καταφέρει σχεδόν τα πάντα στην καριέρα της. Αλλά δεν είναι αρκετό. Κόντρα στην Τσεχίας, στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Ιταλία έσπαγε κι επίσημα μία ξηρασία 32 ετών, όσα δηλαδή χρειάστηκε για να επιστρέψει σε αυτή τη διοργάνωση. Και ήθελε να το κάνει με στυλ, δηλαδή με νίκη.

Η Ποσιπίλοβα με τους 21 πόντους της, έκανε τα πάντα για να χαλάσει τη γιορτή των Ιταλίδων, αλλά η Σεσίλια Ζανταλασίνι, είχε τις μηχανές στρωμένες και δυνατές. Η σούπερ σταρ της Ιταλίας σημείωσε 19 πόντους, η Τσούμπαϊ πρόσθεσε 9 ριμπάουντ και το πρώτο μεγάλο βήμα για την πρόκριση έγινε…

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*Φωτογραφία Credits @FIBA