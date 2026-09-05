Μπουένο: «Η Euroleague είναι έτοιμη να ανταγωνιστεί το NBA Europe αν δεν υπάρξει συμφωνία»

O CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο σε δηλώσεις του τόνισε ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία συνεργασίας, η Λίγκα είναι έτοιμοι να προχωρήσει και να ανταγωνιστεί το NBA Europe.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Εάν δεν υπάρξει συμφωνία στην Ευρώπη, θα ανταγωνιστούμε στην Ευρώπη. Αυτή ήταν η συζήτηση που κάναμε εσωτερικά και, εφόσον χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι.

Πρέπει να είναι μια συνεργασία που λειτουργεί και για τους δύο, όχι μόνο για τον έναν. Γνωρίζουμε ότι το NBA μπορεί να βοηθήσει στη λειτουργία ορισμένων πραγμάτων, επομένως θα πρέπει να ακολουθήσουμε το NBA, όπως κι εκείνο θα πρέπει να ακολουθήσει το τοπικό IP των συλλόγων. Οι ομάδες υπάρχουν εδώ και 100 χρόνια και μπορούν να προσφέρουν πολλά στο NBA.



Αν έχεις δύο λίγκες, αυτό θα δημιουργήσει κατακερματισμό της αξίας, τόσο σε θεσμικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο, στα τηλεοπτικά δικαιώματα αλλά και στην προσέλευση των φιλάθλων. Και οι δύο έχουμε πει ότι, αν δεν υπάρξει συμφωνία, πρέπει να συνεχίσουμε τα σχέδιά μας. Εκείνοι συνεχίζουν τη διαδικασία τους κι εγώ συνεχίζω το δικό μου πλάνο».