Χειμάρρα: Πυρκαγιά απειλεί κατοικημένες περιοχές

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής που, με τη βοήθεια κατοίκων, καταβάλλουν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο.

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής κοντά στη Χειμάρρα , απειλώντας κατοικημένες περιοχές.Ο δήμαρχος Βαγγέλης Τάβος απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής που, με τη βοήθεια κατοίκων, καταβάλλουν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον ένα σπίτι που έχει καεί.

Οι δυνατοί άνεμοι καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την επιχείρηση πυρόσβεσης.

Πηγή: newsbomb.gr