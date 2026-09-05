Σούπερ «Ενισχυμένα» ημίχρονα στο Μπιλμπάο - Ατλέτικο Μαδρίτης

Δύσκολη έξοδος για την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία κοντράρεται με την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο εχθρικό «Σαν Μαμές».

Οι Μαδριλένοι έχουν συγκεντρώσει επτά βαθμούς στις τρεις πρώτες αγωνιστικές και φιγουράρουν στην τρίτη θέση, ενώ οι Βάσκοι έχουν μόλις τρεις και ψάχνουν μεγαλύτερη σταθερότητα.

Η Μπιλμπαο ξεκίνησε τη σεζόν με απανωτές ήττες απέναντι σε Σεβίλλη και Μπαρτσελόνα, όμως κατάφερε να αντιδράσει την προηγούμενη αγωνιστική. Με δύο γκολ από τους Άλεξ Μπερενγκέρ και Ρόμπερτ Ναβάρο, επικράτησε 2-0 της Θέλτα και πήρε τους πρώτους της βαθμούς στη La Liga. Η ομάδα του Έντιν Τέρζιτς καλείται πάντως να βρει λύσεις από νωρίς για να αποφύγει μια παρόμοια πορεία με την περσινή απογοητευτική σεζόν, όταν τερμάτισε μόλις στη 12η θέση με αποτέλεσμα φέτος να μην έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

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Στην αντίπερα όχθη, η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε ξεκίνησε τη φετινή της πορεία με τη νίκη 2-0 επί της Μάλαγα, ενώ ακολούθησε ισοπαλία 2-2 απέναντι στη Βιγιαρεάλ. Στο τελευταίο της παιχνίδι, ωστόσο, επέστρεψε στις νίκες με το 3-1 επί της Σεβίλλης και πλέον θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό.

Σε ό,τι αφορά τις μεταξύ τους αναμετρήσεις, η Μπιλμπάο είχε επικρατήσει 1-0 στο αντίστοιχο παιχνίδι της περασμένης περιόδου, όμως η Ατλέτικο έχει κερδίσει τα τέσσερα από τα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια των δύο ομάδων. Στην τελευταία τους συνάντηση μάλιστα, τον Απρίλιο στη Μαδρίτη, οι Ροχιμπλάνκος πήραν τη νίκη με 3-2. Στο «Σαν Μαμές» ωστόσο ο πήχης δυσκολίας ανεβαίνει, πόσο δε μάλλον απέναντι σε μια ομάδα που ψάχνει τόνωση αυτοπεποίθησης απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο.

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