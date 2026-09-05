Χάος σε πτήση της American Airlines: Έδεσαν ρατσιστή επιβάτη με ταινία! (vid)

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια πτήσης της American Airlines από το Ντάλας προς το Νιούαρκ, όταν επιβάτης εκτός ελέγχου άρχισε να επιτίθεται φραστικά και σωματικά σε συνεπιβάτες και πλήρωμα. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε το αεροσκάφος να πραγματοποιήσει εκτροπή πορείας και αναγκαστική προσγείωση στη Βαλτιμόρη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην πτήση 618. Σύμφωνα με αποκαλύψεις του TMZ, ο δράστης ξεκίνησε μια επίθεση γεμάτη ρατσιστικές και ομοφοβικές ύβρεις εναντίον του ανθρώπου που καθόταν στη διπλανή του θέση.

Όταν ένας αεροσυνοδός προσπάθησε να παρέμβει για να ηρεμήσει τα πνεύματα, ο επιβάτης έγινε ακόμα πιο επιθετικός. Η φραστική βία γρήγορα μετατράπηκε σε σωματική: ο άνδρας γρονθοκόπησε τον συνεπιβάτη του, έσπασε τον φορητό υπολογιστή του, ενώ απώθησε βίαια και μια γυναίκα που προσπάθησε να βοηθήσει.

😳 A man gets duct-taped to his seat on a flight after allegedly making racist and anti-gay remarks.



Photos: https://t.co/xhBCjeZyaS pic.twitter.com/B83JDzRYbZ — TMZ (@TMZ) September 4, 2026

Τον ακινητοποίησαν με ταινία

Βλέποντας την κατάσταση να ξεφεύγει, τρεις άνδρες επενέβησαν άμεσα. Με τη συνδρομή του πληρώματος, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, δένοντάς τον στο κάθισμα με ταινία. Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας καταγράφουν τον δράστη πλήρως ακινητοποιημένο στον κορμό, τα χέρια και το κεφάλι μέχρι την ολοκλήρωση της πτήσης.