Χάος σε πτήση της American Airlines: Έδεσαν ρατσιστή επιβάτη με ταινία! (vid)

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια πτήσης της American Airlines από το Ντάλας προς το Νιούαρκ, όταν επιβάτης εκτός ελέγχου άρχισε να επιτίθεται φραστικά και σωματικά σε συνεπιβάτες και πλήρωμα. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε το αεροσκάφος να πραγματοποιήσει εκτροπή πορείας και αναγκαστική προσγείωση στη Βαλτιμόρη.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην πτήση 618. Σύμφωνα με αποκαλύψεις του TMZ, ο δράστης ξεκίνησε μια επίθεση γεμάτη ρατσιστικές και ομοφοβικές ύβρεις εναντίον του ανθρώπου που καθόταν στη διπλανή του θέση.
Όταν ένας αεροσυνοδός προσπάθησε να παρέμβει για να ηρεμήσει τα πνεύματα, ο επιβάτης έγινε ακόμα πιο επιθετικός. Η φραστική βία γρήγορα μετατράπηκε σε σωματική: ο άνδρας γρονθοκόπησε τον συνεπιβάτη του, έσπασε τον φορητό υπολογιστή του, ενώ απώθησε βίαια και μια γυναίκα που προσπάθησε να βοηθήσει.
😳 A man gets duct-taped to his seat on a flight after allegedly making racist and anti-gay remarks.
Βλέποντας την κατάσταση να ξεφεύγει, τρεις άνδρες επενέβησαν άμεσα. Με τη συνδρομή του πληρώματος, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, δένοντάς τον στο κάθισμα με ταινία. Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας καταγράφουν τον δράστη πλήρως ακινητοποιημένο στον κορμό, τα χέρια και το κεφάλι μέχρι την ολοκλήρωση της πτήσης.
Η American Airlines επιβεβαίωσε την εκτροπή της πτήσης προς τη Βαλτιμόρη λόγω «ανάρμοστης και επικίνδυνης συμπεριφοράς επιβάτη». Αμέσως μετά την προσγείωση, αστυνομικές δυνάμεις ανέβηκαν στο αεροσκάφος, απομάκρυναν τον άνδρα και προχώρησαν στη σύλληψή του.
Στο «μικροσκόπιο» του FBI
Εκπρόσωπος του FBI επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας συνελήφθη από την Αστυνομία Μεταφορών του Μέριλαντ και αντιμετωπίζει ήδη πολιτειακές κατηγορίες. Παράλληλα, οι ομοσπονδιακές Αρχές συγκεντρώνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες προκειμένου να αποφασιστεί αν θα ασκηθούν και επιπλέον ομοσπονδιακές διώξεις.
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το φαινόμενο παρουσιάζει ανησυχητική έξαρση, καθώς μόνο μέσα στο 2026 έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.160 περιστατικά απείθαρχων και βίαιων επιβατών.