Ο Σέλτον στον δρόμο του Τσιτσιπά

Τον Μπεν Σέλτον θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρώτη του παρουσία σε τέταρτο γύρο του US Open.

Σε έναν αγώνα που ολοκληρώθηκε στις 2.07 τα ξημερώματα (ώρα Νέας Υόρκης), ο 23χρνος Αμερικανός (Νο.9) επικράτησε δύσκολα του Ντένις Σαποβάλοφ (Νο.48) με 7-6(3), 6-7(5), 6-3, 6-4 και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «16», όπου περίμενε ο Στέφανος μετά το 3-1 επί του Γίρι Λεχέτσκα.

Οι δύο παίκτες έχουν συναντηθεί μόνο μία φορά στην καριέρα τουw, το 2023 στο Σινσινάτι, όπου ο Τσιτσιπάς είχε πάρει τη νίκη μετά από δύο τάι μπρέικ.

Πολλά, βέβαια,, έχουν αλλάξει από τότε, καθώς ακολούθησε η πτώση του Στέφανου και η άνοδος του αριστερόχειρα Σέλτον, που έχει καταφέρει να μπει στο Top 10 και να πρωταγωνιστεί στα μεγάλα τουρνουά. Έχει, μάλιστα, φέτος τέσσερις τίτλους, μεταξύ των οποίων το Μόντρεαλ πριν από μερικές εβδομάδες.

Ο αγώνας θα γίνει την Κυριακή (6/9) και το βέβαιο είναι ότι ο Μπεν θα έχει το κοινό στο πλευρό του! Ο νικητής θα παίξει στην οκτάδα με Τόμι Πολ ή Κάρλος Αλκαράθ.

Έξω οι αδερφές Γουίλιαμς

Στο μεταξύ, οι αδερφές Γουίλιαμς πάλεψαν για τρεις ώρες κόντρα στις Τσαν/Τζόιντ, αλλά ηττήθηκε με 6-3, 6-7(6), 10-7 και ολοκλήρωσαν άδοξα το comeback τους στο US Open.

Έχασαν, πάντως, ευκαιρία στο σούπερ τάι μπρέικ, καθώς προηγήθηκαν με 0-5! Η αντίπαλη ομάδα, ωστόσο, δεν το έβαλε κάτω, γύρισε το σκορ και έφτασε στη νίκη στο πρώτο ματς πόιντ.