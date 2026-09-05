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Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Λάζιτς

Μπάσκετ
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Τίτλοι τέλους για τον Μπράνκο Λάζιτς, που ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Ο Σέρβος άσος στα 37 του χρόνια αφήνει τα παρκέ, όντας ο ρέκορνταμ του Ερυθρού Αστέρα με 838 παιχνίδια και 25 τίτλους σε 14 σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα έχει κατακτήσει 7 φορές την Αδριατική Λίγκα, 8 το πρωτάθλημα Σερβίας, 9 το κύπελλο Κόρατς και 1 το Σούπερ Καπ.

Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Λάζιτς