Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Λάζιτς

Ο Σέρβος άσος στα 37 του χρόνια αφήνει τα παρκέ, όντας ο ρέκορνταμ του Ερυθρού Αστέρα με 838 παιχνίδια και 25 τίτλους σε 14 σεζόν.
Πιο συγκεκριμένα έχει κατακτήσει 7 φορές την Αδριατική Λίγκα, 8 το πρωτάθλημα Σερβίας, 9 το κύπελλο Κόρατς και 1 το Σούπερ Καπ.
7× #ABALiga champion. #ABALiga and @kkcrvenazvezda legend. 🙌— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) September 4, 2026
In a special video message, Branko Lazić announced that he is officially retiring from basketball, closing an unforgettable chapter as the most decorated player in ABA League history.
A true champion who left an… pic.twitter.com/T6LnKtrtFh